«الآسيوي» يعتمد ممثلي الكرة الإماراتية في بطولات الموسم المقبل

كوالالمبور (الاتحاد)

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشاركة شباب الأهلي والشارقة مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشاركة الوحدة في البطولة ذاتها، ومشاركة الوصل مباشرة في دوري أبطال آسيا 2، وذلك مع إعلانه قوائم الأندية المشاركة في بطولات الثلاث للأندية للرجال لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يمثل الكرة الإماراتية في دوري أبطال آسيا للنخبة، شباب الأهلي بصفته بطل دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، والشارقة الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2، في الموسم الماضي، كما يتواجد الوحدة صاحب المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بشمل مباشر، دون المشاركة في تصفيات ملحق الصعود، وجاء تأهل الوصل إلى دوري أبطال آسيا 2، بعدما حقق المركز الرابع في الدوري في الموسم الماضي.

وتقام مباريات المرحلة التمهيدية للبطولات «الملحق» يومي 12 و13 أغسطس المقبل، في حين تُجرى قرعة دوري المجموعات لكل من دوري أبطال آسيا النخبة ودوري أبطال آسيا 2 يوم 15 أغسطس، بينما تُسحب قرعة دوري التحدي الآسيوي في 28 من الشهر نفسه.

ويشهد دوري أبطال آسيا النخبة مشاركة 26 نادياً يمثلون ستة اتحادات في كل من منطقتي الغرب والشرق، بواقع 11 نادياً يتأهلون مباشرة إلى دور المجموعات، وناديين من كل منطقة يتنافسان عبر التصفيات التمهيدية «الملحق»، فيما تنطلق منافسات دور المجموعات في 15 سبتمبر المقبل.

أما دوري أبطال آسيا 2، الذي يُعد البطولة الأوسع من حيث عدد الأندية، فيضم 29 فريقاً تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات بواقع 14 من الغرب و15 من الشرق، بالإضافة إلى ستة أندية تشارك في المرحلة التمهيدية، فيما يبدأ دور المجموعات في 16 سبتمبر المقبل.

وفي بطولة دوري التحدي الآسيوي، يشارك 26 نادياً، حيث تضم مرحلة المجموعات 5 أندية من الغرب و3 من الشرق، وتنطلق المنافسات في 25 أكتوبر المقبل.

يذكر أن البطولات الثلاث تشهد مشاركة 85 نادياً تمثل 37 اتحاداً وطنياً.