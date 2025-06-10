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الرياضة

الضغوط تتزايد حول استضافة ملحق كأس العالم 2026

الضغوط تتزايد حول استضافة ملحق كأس العالم 2026
10 يونيو 2025 13:30

 
سلطان آل علي (دبي)


في خطوة تعكس تصاعد التنافس وشدة الصراع على آخر بطاقات التأهل إلى مونديال 2026، أعلنت اتحادات كرة القدم في كل من إندونيسيا والعراق تقديم طلب رسمي إلى الاتحادين الدولي «فيفا» والآسيوي «AFC» تطالبان فيه بالشفافية والعدالة في عملية اختيار الدول المستضيفة للدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
ومن المقرر أن يقام هذا الدور بين 8 و14 أكتوبر 2025، وفق نظام التجمع في موقعين محايدين، حيث سيتم تقسيم الفرق الستة المتأهلة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تلعب فيما بينها بنظام الدوري. يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدور النهائي، فيما يتواجه صاحبا المركز الثاني من كل مجموعة في ملحق آسيوي، والفائز منهما يتأهل إلى الملحق القاري العالمي.
حتى الآن، تأهل رسمياً إلى هذا الدور كل من قطر (المصنفة 55 عالمياً)، العراق (59)، الإمارات (65)، إندونيسيا (123)، مع بقاء بطاقتين لم تُحسما بعد.

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وتتنافس السعودية على بطاقة التأهل المباشر أمام أستراليا وهناك احتمال للدخول في الملحق، بينما يتنافس عُمان وفلسطين على البطاقة الأخيرة، في مواجهة مصيرية تجمعهما اليوم في الأردن.
الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم (PSSI) ورئيسه إريك توهير، إلى جانب نظيره العراقي، شددا على ضرورة أن يتم الاختيار بطريقة عادلة وشفافة وفق المعايير المعلنة من «فيفا» والاتحاد الآسيوي، وليس بناءً على النفوذ أو المصالح الجغرافية. كما أبديا رغبتهما المشتركة في استضافة المجموعتين، مؤكدَين استعدادهما التام من حيث البنية التحتية والجدول الزمني للتنظيم.
من جانبه، قال إريك توهير، إن المنتخب الإندونيسي «لن يخشى اللعب خارج أرضه»، حتى لو تم اختياره لمجموعة تقام في السعودية أو قطر، مشدداً على أن الفريق سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من أجل بلوغ الحلم الكبير بالتأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه.
كما تبقى فرصة الإمارات حاضرة في الاستضافة، حيث تقدمت بالطلب إلى جانب بقية الدول. وفي انتظار مراسم القرعة المقررة يوم 17 يوليو، تبقى الأنظار معلقة على قرار «فيفا» و«AFC» حول اختيار الدولتين المستضيفتين، وسط تصاعد الضغوط والمطالبات بضمان تكافؤ الفرص في المرحلة الأهم من التصفيات الآسيوية.

فيفا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
منتخب السعودية
منتخب الإمارات
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