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الرياضة

«971» للفنون القتالية المختلطة تجمع نجوم العالم في دبي

«971» للفنون القتالية المختلطة تجمع نجوم العالم في دبي
10 يونيو 2025 14:30


دبي (الاتحاد)
تستضيف دبي، الجمعة المقبل، النسخة الثانية من بطولة 971 للفنون القتالية المختلطة، التي تقام في قاعة كوكاكولا أرينا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين المحليين والدوليين.
ويتصدر النزالات القمة التي تجمع بين المقاتل البريطاني من أصول داغستانية محمد مكايف، والمقاتل البرازيلي توماس أسيس، في مواجهة تحظى باهتمام واسع من جمهور اللعبة، نظراً لما يتمتع به الطرفان من سجل احترافي قوي وأداء فني متميز.
وانطلقت فعاليات «أسبوع النزال» في دبي، وبدأ المقاتلون في التوافد إلى الدولة للمشاركة في الأنشطة الرسمية المصاحبة للبطولة، والتي تشمل المؤتمرات الصحفية، والجلسات الإعلامية، وجلسات التصوير، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لهذا الحدث الرياضي.
وتعكس البطولة المكانة الرائدة للدولة على خريطة استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، ودورها الحيوي في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.
وتُعد البطولة من المبادرات الرياضية التي أسسها المقاتل العربي السابق منير لزاز، رئيس اللجنة المنظمة الذي قال: هذه البطولة مشروع رياضي متكامل يهدف إلى تمكين الأجيال القادمة من المقاتلين العرب، ومنحهم الفرصة للظهور على منصات احترافية حقيقية، ونؤمن بأهمية الاستثمار في المواهب المحلية، وتوفير بيئة تنافسية بمعايير عالمية، تساهم في بناء مسيرة رياضية مستدامة لهؤلاء الأبطال، وتحمل نسخة هذا العام طابعاً خاصاً، من حيث جودة التنظيم وتنوع المشاركين، ونأمل أن تكون خطوة جديدة في مسار الارتقاء برياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

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