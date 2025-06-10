ليفاندوفسكي في مرمى انتقادات «الإعلام البولندي»!

برلين (د ب أ)

انتقدت وسائل الإعلام البولندية قرار النجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي عدم اللعب مع منتخب بولندا لكرة القدم في ظل تواجد المدرب المحلي ميكال بروبييرز على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأعلن ليفاندوفسكي (36 عاماً) قراره في منشور باللغة البولندية على حسابه الخاص في منصة «إكس» أول أمس الأحد، بعد أن أعلن بروبيرز أنه لن يكون قائداً للمنتخب البولندي بعد الآن، مانحاً شارة القيادة إلى زميله بيوتر زيلينسكي.

وذكرت صحيفة «جازيتا فيبورتشا» البولندية اليومية أن ليفاندوفسكي قد «ألحق ضرراً بالغاً بصورته»، حيث تساءلت: «هل ربما لا يكترث؟».

وأوضحت الصحيفة: «ليس سراً أن ليفاندوفسكي، الذي يعتبر النجم الأبرز في تاريخ كرة القدم البولندية، لطالما اعتبر بروبيرز مدرباً ضعيفاً يلحق الضرر بمنتخب بلاده، لكن حتى أفضل نجوم كرة القدم لا يملكون الحق في تحديد من يتولى تدريب فرقهم».

وأضافت: «لعب ليفاندوفسكي مع مدربين كبار في الأندية التي دافع عن ألوانها مثل يورجن كلوب، وجوسيب جوارديولا، وكارلو أنشيلوتي، وهانسي فليك، لكن مثل هؤلاء المدربين غير متاحين للاتحاد البولندي لكرة القدم».

وكشفت جازيتا فيبورتشا أن ليفاندوفسكي عليه «التزامات تجاه الفريق والجماهير»، وأن «هناك الكثير من الغموض في هذا الجدل برمته».

من جانبها، وصفت صحيفة «رزيكزبوسبوليتا» البولندية سلوك ليفاندوفسكي بأنه «مشين»، مشيرة إلى أن اللاعب «فقد صوابه على ما يبدو».

وتابعت: «يمكن فهم تصريح ليفاندوفسكي بأنه إما أن أكون قائدا، فألعب، أو لا أكون - ولا ألعب».

وكتبت الصحيفة: «شارة القيادة شرف إضافي يجب أن تستحقه، لقد نال ليفاندوفسكي هذا الشرف في عشرات المباريات».

ووفقاً للصحيفة، اتصل بروبيرز بليفاندوفسكي ليخبره أنه سيفقد مكانه كقائد للفريق، حيث التقى الاثنان لاحقاً لتناول القهوة، وشرح المدرب الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.