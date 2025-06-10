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الرياضة

كولو مواني مع يوفنتوس في مونديال الأندية

كولو مواني مع يوفنتوس في مونديال الأندية
10 يونيو 2025 15:08

روما (أ ف ب)
يشارك المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني، المعار من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس، مع الأخير في كأس العالم للاندية الشهر الجاري، بحسب ما أعلن المدير الجديد لفريق «السيدة العجوز»، الذي يأمل في تمديد إعارته حتى الموسم المقبل.
وقال داميان كومولي، المدير العام الجديد ليوفنتوس، في مؤتمر صحفي: «أنا سعيد للإعلان عن توصلنا لاتفاق مع باريس سان جيرمان لتمديد إعارته حتى مونديال الأندية».
وتابع: «في ما يتعلق بالإعارة لموسم 2025-2026، لم نتوصل بعد لاتفاق مع سان جيرمان لكني متفائل، رغم ان كلمة تفاؤل لا استعملها كثيراً في كرة القدم».
ولم يعد مدرب سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، الذي قاد الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، يعتمد على كولو مواني، فتخلى عن ابن السادسة والعشرين في يناير الماضي، ليسجل 8 أهداف في 16 مباراة في الدوري.
ويواجه يوفنتوس، الذي حل رابعاً في الدوري الإيطالي، في دور المجموعات لمونديال الأندية في الولايات المتحدة كلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي والعين الإماراتي.

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