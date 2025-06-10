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الرياضة

نقل مشجع للمستشفى بعد سقوطه من المدرج في لقاء بلجيكا وويلز

نقل مشجع للمستشفى بعد سقوطه من المدرج في لقاء بلجيكا وويلز
10 يونيو 2025 15:24

 

بروكسل (أ ب)
تم نقل مشجع سقط من المدرج العلوي لملعب (الملك بودوان) خلال مباراة مباراة بلجيكا وضيفتها ويلز بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، إلى أحد المستشفيات لتقييم إصابته.
وأفاد الاتحاد الويلزي لكرة القدم بأن المشجع، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان «في وعيه ويتحدث» بعد الحادثة، التي ذكرت تقارير إخبارية أنها وقعت خلال الشوط الثاني من عمر المباراة، التي أقيمت أمس الاثنين بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضاف الاتحاد في بيان، عقب المباراة التي انتهت بفوز بلجيكا 4/ 3 أن المشجع: «سقط من المدرج العلوي إلى المدرج السفلي». تأتي تلك الواقعة بعد يوم من وفاة مشجع، إثر سقوطه من مدرج علوي على قسم الإعلام في ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونيخ الألمانية، أثناء نهائي بطولة دوري أمم أوروبا بين منتخبي البرتغال وإسبانيا.

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