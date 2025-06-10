تيودور باق في منصبه مع اليوفي



روما (رويترز)

قال داميان كومولي، المدير العام الجديد ليوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إن إيجور تيودور سيستمر في منصبه مدرباً للفريق الموسم المقبل، وذلك بعدما نال المدرب الكرواتي ثقة النادي منذ توليه المسؤولية قبل أقل من ثلاثة أشهر.

وتولى تيودور المسؤولية في شهر مارس الماضي بعد إقالة تياجو موتا، إثر الخروج من المنافسة على كل الكؤوس وابتعد عن المربع الذهبي للدوري.

وخسر يوفنتوس مباراة واحدة فقط في الدوري واحتل المركز الرابع ليتأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن المدرب (47 عاماً) حذر من أن مستقبله يجب أن يُحسم قبل انطلاق كأس العالم للأندية الأسبوع المقبل.

وقال كومولي للصحفيين: «أود أن أؤكد أن تيودور سيكون مدربنا الموسم المقبل. أوضحت له ذلك بالفعل، ونحن نعمل سوياً، نحن ناد عظيم وهناك الكثير من التكهنات، لكنني أريد التأكيد أن تيودور سيظل مدربنا».