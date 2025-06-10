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الرياضة

«الفرسان» يسجل رقماً قياسياً في دوري أبطال آسيا للسلة

«الفرسان» يسجل رقماً قياسياً في دوري أبطال آسيا للسلة
10 يونيو 2025 16:30

 
علي معالي (دبي)
يلتقي في السادسة مساء الغد فريق شباب الأهلي مع فريق تايوان باويان بايلوتس بطل تايوان، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للأندية لكرة السلة على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، وتشهد البطولة أيضاً إقامة 3 مباريات أخرى تجمع طبيعت الإيراني مع أوتسونوميا بريكس الياباني في الساعة 12 ظهراً، وميرالكو بولتس الفلبيني مع برونكوس المنغولي في الثالثة عصراً، ثم المباراة الرابعة والختامية بين الرياضي اللبناني وتشجيانج هانجتشو ليونز الصيني.
ومع نهاية الدور التمهيدي للبطولة نجح شباب الأهلي في تحقيق رقم قياسي تاريخي في دوري الأبطال، عندما استطاع لاعب «الفرسان» الأميركي ديشوندر واشنطن تسجيل 40 نقطة في مباراة الفريق أمام بطل اليابان، وهو ما يحدث للمرة الثانية على التوالي من واشنطن، ليكون أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ أكثر من 10 سنوات.
كانت الـ40 نقطة الأولى في مباراة شباب الأهلي أمام ميرالكو بولتس الفلبيني، والثانية أمام أوتسونوميا بريكس الياباني ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليرسخ هذا اللاعب اسمه بين القلائل الذين حققوا هذا الإنجاز في دوري أبطال آسيا لكرة السلة (ونظامها السابق كأس أبطال آسيا لكرة السلة) منذ عام 2016، والجميل أن الرقم السابق بهذه النسبة من الأهداف كان مسجلاً باسم شباب الأهلي أيضاً للاعبه السابق السنغالي سام يونج في 2016.
وأكد واشنطن براعة الفرسان في القارة الصفراء، ولكن ما الذي يُميز واشنطن؟ على عكس يونج، الذي كانت مبارياته الثلاث التي سجل فيها 40 نقطة متباعدة، لكن واشنطن حقق ذلك في مباراتين متتاليتين، وهو أمر لم يُشهد له مثيل في تاريخ هذه البطولة الحديثة.
وما فعله واشنطن جعل نجم فريقنا قيس عمر، والذي لعب كذلك من قبل مع سام يونج يقول عن واشنطن: «شرف لي أن أرى لاعباً مثل واشنطن يسجل 40 نقطة في مباراتين متتاليتين، وأعشق اللعب معه، إنه لاعب يجيد اختيار تسديداته، وهو عنصر أساسي في فريقنا، واللعب معه ممتع للغاية، وهو لاعب رائع خارج الملعب، ومذهل داخله».

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