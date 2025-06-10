الأربعاء 11 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا الحصن يدعم صفوفه استعداداً لـ «الأولى»

دبا الحصن يدعم صفوفه استعداداً لـ «الأولى»
10 يونيو 2025 17:30

فيصل النقبي (دبا الحصن)

أخبار ذات صلة
خورفكان يقترب من راشد علي وأحمد برمان
مجيدي يبدأ مرحلة جديدة مع البطائح

أعلنت إدارة نادي دبا الحصن، عن إتمام سلسلة من التعاقدات الجديدة مع عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب، في إطار خطة النادي الطموحة لتجاوز دوري الدرجة الأولى، والعودة إلى «المحترفين» خلال الموسم المقبل.
وضم الفريق اللاعبَين المواطنين أحمد العفاد ومنصور البلوشي، اللذين يُعدان من أبرز الأسماء الصاعدة في الساحة المحلية، ومن المتوقع أن يشكّلا إضافة قوية لخطوط الوسط والدفاع.
وعلى صعيد المحترفين الأجانب، نجح النادي في التعاقد مع البرازيلي لوكاس سيلفا، صاحب التجربة الواسعة في الدوريات العربية، إلى جانب المهاجم الجزائري عكاشة حمزاوي، المعروف بقدراته الهجومية العالية وحسه التهديفي.
كما تعاقدت الإدارة مع المدرب المصري طارق السيد لقيادة الجهاز الفني للفريق، مستندة إلى سجله الحافل كمدرب في عدة أندية عربية وإماراتية، حيث يأتي هذا القرار، ضمن مشروع شامل لإعادة بناء الفريق وتعزيز قدراته الفنية للمنافسة بقوة على بطاقة الصعود.

دبا الحصن
دوري الدرجة الأولى
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
حمدان بن زايد يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة
اليوم 17:20
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
اقتصاد
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
اليوم 17:12
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
الرياضة
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
اليوم 16:51
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
الرياضة
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
اليوم 16:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©