دبا الحصن يدعم صفوفه استعداداً لـ «الأولى»

فيصل النقبي (دبا الحصن)

أعلنت إدارة نادي دبا الحصن، عن إتمام سلسلة من التعاقدات الجديدة مع عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب، في إطار خطة النادي الطموحة لتجاوز دوري الدرجة الأولى، والعودة إلى «المحترفين» خلال الموسم المقبل.

وضم الفريق اللاعبَين المواطنين أحمد العفاد ومنصور البلوشي، اللذين يُعدان من أبرز الأسماء الصاعدة في الساحة المحلية، ومن المتوقع أن يشكّلا إضافة قوية لخطوط الوسط والدفاع.

وعلى صعيد المحترفين الأجانب، نجح النادي في التعاقد مع البرازيلي لوكاس سيلفا، صاحب التجربة الواسعة في الدوريات العربية، إلى جانب المهاجم الجزائري عكاشة حمزاوي، المعروف بقدراته الهجومية العالية وحسه التهديفي.

كما تعاقدت الإدارة مع المدرب المصري طارق السيد لقيادة الجهاز الفني للفريق، مستندة إلى سجله الحافل كمدرب في عدة أندية عربية وإماراتية، حيث يأتي هذا القرار، ضمن مشروع شامل لإعادة بناء الفريق وتعزيز قدراته الفنية للمنافسة بقوة على بطاقة الصعود.