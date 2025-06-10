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الرياضة

مساعد كلوب في الجهاز الفني لمانشستر سيتي

مساعد كلوب في الجهاز الفني لمانشستر سيتي
10 يونيو 2025 16:40


لندن (أ ف ب)
أكد نادي مانشستر سيتي تعيين مدربين مساعدين سابقين في ليفربول، ضمن الجهاز الفني للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، بينهما الهولندي بيب ليندرس المساعد السابق للألماني يورجن كلوب، ويصل ليندرس إلى ملعب الاتحاد مع مدرب الكرات الثابتة جيمس فرينش الذي أمضى 13 عاماً في ملعب أنفيلد.
وتأتي التعيينات الجديدة، بعد رحيل ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني لجوارديولا.
وعمل ليندرس (42 عاماً)، تحت إشراف الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز وكلوب في نادي ليفربول.
ترك النادي مع كلوب في نهاية موسم 2024، وتولى الإشراف على ريد بول سالزبورج لكنه أقيل في ديسمبر، وقال البرتغالي أوجو فيانا مدير كرة القدم في سيتي «حصد بيبين وجيمس خبرة كبيرة في أدوراهما الفردية خلال السنوات القليلة الماضية».
ويخوض سيتي مونديال الأندية وهو حامل اللقب، بعد تتويجه بالنظام القديم في السعودية قبل سنتين. وقع في مجموعة تضم يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي والوداد المغربي. 

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بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
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