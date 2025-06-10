ساني مع البايرن في المونديال رغم «المستقبل الغامض»!

برلين (د ب أ)

يسافر ليروي ساني، جناح بايرن ميونيخ، للولايات المتحدة مع الفريق الألماني للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، رغم غموض الموقف بشأن عقده مع النادي.

وتواجد ساني في قائمة بايرن المكونة من 29 لاعباً، التي أعلنها النادي اليوم، قبل سفره لمدينة أورلاندو، حيث يقيم معسكره الأساسي استعداداً للبطولة العالمية.

وينتهي عقد ساني مع بايرن في 30 يونيو الجاري، بينما يقام مونديال الأندية في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

ورفض ساني (29 عاماً) مؤخراً تمديد عقده الذي كان سيبقيه مع البايرن حتى عام 2028، وفقاً لتقارير إخبارية.

وكان بايرن يسعى لتحديد موقف ساني قبل التوجه للولايات المتحدة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللاعب الألماني يخطط للبقاء أم الرحيل. وتسافر اليوم أول دفعة من بعثة الفريق، والتي تضم مانويل نوير وتوماس مولر وجمال موسيالا، فيما سينضم اللاعبون الذين كانوا أو لا يزالون مع منتخباتهم الوطنية، مثل هاري كين، إلى الفريق في الأيام المقبلة.

ويستهل بايرن مبارياته في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأحد المقبل في أولى مبارياته بالمجموعة الثالثة، قبل أن يلعب مع بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي يومي 21 و24 يونيو الجاري على الترتيب.