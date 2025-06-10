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الرياضة

15 ألف مشارك في بطولات العيد العمالية بدبي

15 ألف مشارك في بطولات العيد العمالية بدبي
10 يونيو 2025 17:19


دبي (وام)
شارك أكثر من 15 ألف شخص من مختلف الجنسيات في بطولات العيد العمالية التي نظمها مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومجلس مديري مراكز الشرطة، وقسم الشرطة المجتمعية، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، ومبادرة «على دربك».
أقيمت فعاليات البطولات في أربع مناطق رئيسة على مستوى الإمارة، شملت المحيصنة، والقوز، والسطوة، ونُزل - جبل علي، وسط أجواء مجتمعية تفاعلية وإقبال واسع من العمال.
تضمنت البطولات منافسات رياضية متنوعة، منها بطولة لكرة السلة بمشاركة 114 لاعباً موزعين على 14 فريقاً، وبطولة للكرة الطائرة النسائية شاركت فيها 112 سيدة من 14 فريقاً، إلى جانب بطولة للكرة الطائرة للرجال شارك فيها 96 لاعباً يمثلون 12 فريقاً.
وشهدت مسابقة شد الحبل إقبالاً كبيراً إذ شارك فيها 648 لاعباً من 84 فريقاً، فيما تم تنظيم بطولة خاصة لكرة السلة للجالية الباكستانية بمشاركة 80 لاعباً ضمن 8 فرق.
وفي إطار الفعاليات المصاحبة، قدم محمد الحجاجي، أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم، ورشاً تعليمية حول لغة الإشارة وطرق التواصل مع فئة الصم، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي والشمولية.

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