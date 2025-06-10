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الرياضة

فوز ساحق لليابان على إندونيسيا بسداسية في تصفيات المونديال

فوز ساحق لليابان على إندونيسيا بسداسية في تصفيات المونديال
10 يونيو 2025 17:32

 
أوساكا (أ ف ب)
لقنت اليابان ضيفتها إندونيسيا درسا وهزمتها بنصف دزين نظيفة الثلاثاء، في ختام مشوارها ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في كرة القدم المقررة في أميركا الشمالية، وكانت اليابان ضمنت بطاقة التأهل سابقا، فيما ستخوض إندونيسيا، بقيادة المدرب الهولندي باتريك كلويفرت، الدور الرابع من التصفيات الآسيوية باحثة عن تأهل نادر.
وبعد تتويجه مع كريستال بالاس بلقب كأس إنجلترا هذا الموسم، سجل دايتشي كامادا ثنائية لمحاربي الساموراي (15 و45+6)، فيما تناوب على تسجيل باقي الأهداف تاكيفوسا كوبو (19) وريويا موريشيتا (55) وشوتو ماتشينو (58) وماو هوسويا (80).
وأنهت اليابان المجموعة الثالثة من الدور الثالث في الصدارة، برصيد 23 نقطة و30 هدفا من 10 مباريات فيما اهتزت شباكها ثلاث مرات، وخسرت مرة يتيمة أمام أستراليا الأسبوع الماضي.
أما إندونيسيا، فأنهت المجموعة في المركز الرابع، فيما تبدو حظوظ أستراليا (16) كبيرة بمرافقة اليابان عندما تحل في وقت لاحق على السعودية (13)، ويكفيها الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق أربعة أهداف.
ودفع المدرب هاجيمي مورياسو بتشكيلة اختبارية مع ضمان بطاقة التأهل إلى كأس العالم، فمنح الفرصة الأولى للمدافع جونوسوكي سوزوكي والجناح شونسوكي ميتو. 

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