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الرياضة

هاوسن خلال حفل تقديمه: «ريال مدريد هو نادي حياتي»

هاوسن خلال حفل تقديمه: «ريال مدريد هو نادي حياتي»
10 يونيو 2025 17:45


مدريد (أ ف ب)
قال المدافع الشاب الإسباني دين هاوسن الثلاثاء إن ريال مدريد كان نادي حياته وأنه حقق حلمه من خلال الانضمام إلى العملاق الإسباني الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الثاني خلف الغريم برشلونة.
أكد هاوسن خلال حفل تقديمه الرسمي في مركز تدريب النادي الملكي في فالديبيباس بالقرب من مدريد «منذ أن اتصل بي ريال مدريد، لم أهتم بأندية أخرى».
وأضاف «لقد وصلت إلى أفضل نادٍ في العالم وأنا هنا لأبذل قصارى جهدي. سأعمل بجد قدر الإمكان من خلال البقاء متواضعاً، على أمل الفوز بالعديد من الألقاب معاً، بدءاً من كأس العالم للأندية. ريال مدريد هو نادي حياتي وآمل أن أبقى معه لسنوات عديدة».
وقّع المدافع البالغ 20 عاماً المولود في أمستردام والذي نشأ في ملقا (جنوب إسبانيا)، عقداً الثلاثاء مع النادي الملكي حتى 30 يونيو 2030 وسيحمل قميصه الرقم 24.
قدّم هاوسن الذي شارك أساسياً في الدورين نصف النهائي والنهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب «لا روخا» (خسر النهائي بركلات الترجيح أمام البرتغال) أداء رائعاً هذا الموسم مع بورنموث الذي انضم إليه العام الماضي بعد بداية واعدة بقميص يوفنتوس ثم مع روما الإيطاليين.
وضمن سياق متصل، أشاد الرئيس فلورنتينو بيريس خلال الحفل بوصول لاعب حصل على «إعجاب جميع مشجعي كرة القدم»، ومدافع محوري «حديث» و«أنيق».
وأردف هاوسن «إنه أفضل يوم في حياتي، هو حلم أن أكون هنا. أعتقد أنني أتوافق مع أسلوب كرة القدم الذي يريده المدرب الجديد تشابي الونسو تطويره، لقد أظهرت أنني مستعد للعب على أعلى مستوى. أريد أيضاً أن أفوز بالألقاب. أنا رجل هادئ، لكن لديّ الكثير من الطموح».

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