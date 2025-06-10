الأربعاء 11 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الصين تحقق فوزاً شرفياً على البحرين

الصين تحقق فوزاً شرفياً على البحرين
10 يونيو 2025 17:52


بكين (د ب أ)
حقق منتخب الصين فوزاً شرفياً بهدف على ضيفه منتخب البحرين، اليوم الثلاثاء، في الجولة العاشرة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
وارتدى وانج يدونج ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف المنتخب الصيني الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وخاض المنتخبان المباراة بأعصاب هادئة، بعدما تلاشت آمالهما في التأهل لكأس العالم القادم، أو خوض الملحق المؤهلة للمونديال منذ الجولة الماضية.
ورغم الفوز، بقي منتخب الصين في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على منتخب البحرين، الذي ظل في المركز السادس. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يرسم خطة المرحلة المقبلة بـ «طموح المونديال»
إقالة مدرب منتخب تشيلي بعد انتهاء «الحلم»!
منتخب الصين
منتخب البحرين
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
حمدان بن زايد يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة
اليوم 17:20
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
اقتصاد
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
اليوم 17:12
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
الرياضة
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
اليوم 16:51
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
الرياضة
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
اليوم 16:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©