الصين تحقق فوزاً شرفياً على البحرين



بكين (د ب أ)

حقق منتخب الصين فوزاً شرفياً بهدف على ضيفه منتخب البحرين، اليوم الثلاثاء، في الجولة العاشرة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وارتدى وانج يدونج ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف المنتخب الصيني الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وخاض المنتخبان المباراة بأعصاب هادئة، بعدما تلاشت آمالهما في التأهل لكأس العالم القادم، أو خوض الملحق المؤهلة للمونديال منذ الجولة الماضية.

ورغم الفوز، بقي منتخب الصين في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على منتخب البحرين، الذي ظل في المركز السادس. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.