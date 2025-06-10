مانشستر سيتي يتعاقد مع بيتينيلي من صفوف تشيلسي



لندن (أ ب)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعاقده مع ماركوس بيتينيلي من صفوف تشيلسي ليصبح حارس المرمى الاحتياطي للفريق.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من رحيل الحارس الثالث بالفريق سكوت كارسون أمس الاثنين، قبل فترة وجيزة من نهاية عقده.

وانضم بيتينيلي إلى سيتي بعقد لمدة عام واحد، ويحق له المشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية، التي تبدأ يوم السبت المقبل. وقال هوجو فيانا، مدير كرة القدم في مانشستر سيتي «نأمل أن تكون خبرته وعقليته إضافة لحراس المرمى الكبار الآخرين لدينا، مع ضمان جاهزيته دائما للمشاركة عند الحاجة».

وباتت هذه الصفقة الثانية لمانشستر سيتي في فترة الانتقالات الاستثنائية التي تمتد من 1 إلى 10 يونيو لمساعدة الأندية على تعزيز صفوفها في كأس العالم للأندية، وذلك بعد ضم الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري من وولفرهامبتون.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن سيتي يسعى أيضاً للتعاقد مع لاعبي الوسط ريان شرقي وتيجاني رايندرز.