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الرياضة

«الأولمبي» يُنهي معسكر بانكوك بفوز مستحق على تايلاند

«الأولمبي» يُنهي معسكر بانكوك بفوز مستحق على تايلاند
10 يونيو 2025 19:11

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم معسكره الإعدادي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بتحقيق فوز ثمين على مضيفه منتخب تايلاند بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب تامسات اليوم، ضمن التحضيرات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.
وبدأ «الأبيض الأولمبي» المباراة بضغط هجومي واضح، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكراً لولا ضياع فرصة محققة في الدقيقة الثامنة، قبل أن ينجح مايد الكاس في كسر التعادل وإحراز الهدف الأول في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الأبيض الأولمبي» بهدف.
في الشوط الثاني، استغل المنتخب التايلاندي ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة 51 إثر لمسة يد على المدافع ريتشارد أوكونور، وتمكن يوساكون بوريبا من ترجمتها بنجاح إلى هدف التعادل.
واستمر التعادل حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن يتمكن «الأبيض الأولمبي» من خطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة مباشرة نفذها بنجاح ضاري فهد، ليؤكد جدية المنتخب في استعداداته للمرحلة المقبلة.
ويأتي الفوز الثاني لـ«الأبيض الأولمبي» في معسكر بانكوك بعد الانتصار العريض على هونج كونج 5-0، ليختتم الفريق معسكره الخارجي بنتائج إيجابية تعزز طموحاته قبل خوض منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، والتي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل.

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