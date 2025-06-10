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الرياضة

أوزبكستان تكسب قطر بثلاثية في ختام مشوارها بتصفيات المونديال

أوزبكستان تكسب قطر بثلاثية في ختام مشوارها بتصفيات المونديال
10 يونيو 2025 20:41


طشقند (د ب أ)
فاز منتخب أوزبكستان على ضيفه منتخب قطر بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم الثلاثاء، في الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.
ورفع منتخب أوزبكستان، الذي ضمن التأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، رصيده إلى 21 نقطة، ليتصدر المجموعة مؤقتا في انتظار مواجهة إيران مع كوريا الشمالية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب قطر عند 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف منتخب الإمارات، حيث تأهلا معا إلى الدور الرابع من التصفيات.
وسيضم الدور الرابع من التصفيات ست منتخبات احتلت المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث بالدور الثالث، وسيتم تقسيمهما إلى مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة فرق، ويصعد متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباراة فاصلة للتأهل إلى منافسات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.
وسجل منتخب أوزبكستان هدف التقدم عن طريق عزيز بك تورجونباييف في الدقيقة 28، قبل أن يضيف إلدور شومورودوف الهدف الثاني في الدقيقة 86 وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل إيجور سيرجييف الهدف الثالث لمنتخب أوزبكستان.

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