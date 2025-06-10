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الرياضة

«الآسيوي» يكشف كواليس اختيار الدول المستضيفة لتصفيات المرحلة الرابعة

«الآسيوي» يكشف كواليس اختيار الدول المستضيفة لتصفيات المرحلة الرابعة
10 يونيو 2025 23:12

 

معتز الشامي (أبوظبي)
نفت مصادر رسمية بالاتحاد الآسيوي، ما تردد عن توزيع مجموعتي تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة لكأس العالم 2026، التي تقام أكتوبر المقبل، بنظام الدورة المجمعة، على دول محايدة غير مشاركة بمنتخباتها في البطولة.
وأكدت المصادر أن الاتحادات المستضيفة للتصفيات ستلعب على أرضها البطولة المجمعة وتستضيف منتخبين من المتأهلين لتلك المرحلة، والتي ستقام على مجموعتين بواقع 3 منتخبات لكل مجموعة، من الفرق الـ6 صاحب الترتيب الثالث والرابع في المجموعات الثلاث للمرحلة الثالثة التي انتهت اليوم الثلاثاء.
وكشفت المصادر لـ «الاتحاد» تفاصيل وآلية اختيار الدول المستضيفة لمجموعتي تصفيات المرحلة الرابعة، عبر التأكيد بأن الاتحاد الآسيوي قرر فتح باب تلقي طلبات استضافة المجموعات للدول الراغبة في ذلك يوم 16 أبريل الماضي، واستمر الباب مفتوحا أمامها حتى 21 مايو الماضي، وتقدمت بالفعل 8 اتحادات آسيوية بطلبات للاستضافة، وهو ما يعني عدم وجود أي قرار يتعلق بمنح الاستضافة للاتحادات الأعلى تصنيفا كما يتردد.
وأوضحت المصادر «كل اتحاد تقدم بطلب يستطيع استضافة، مجموعة واحدة من المجموعتين، كما أن هناك معايير لاختيار الملفات الفائزة يتم مراجعتها بالفعل، كما سيتحمل الاتحاد المستضيف تكاليف التنظيم بما فيها إقامة المنتخبات المشاركة، ووفدي الفيفا والاتحاد الآسيوي، إلى جانب توفير ملاعب المباريات والتدريب، وفي المقابل يمتلك الاتحاد المستضيف حقوق بيع تذاكر المباريات عن مجموعته بالكامل، وسيتم تحديد الاتحادات المستضيفة عقب نهاية التصفيات الحالية على أن يكون منتخبها ضمن المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الرابعة».

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آلية تصفيات المرحلة الرابعة
سيعتمد الاتحاد الآسيوي أخر تصنيف للمنتخبات من «الفيفا» قبل إجراء القرعة التي ستكون في 17 يوليو المقبل، وتشير المؤشرات إلى وجود كل من السعودية وقطر في المستوى الأول، بينما يحل منتخبنا الوطني مع العراق في المستوى الثاني، وفلسطين أو عمان وإندونيسيا في المستوى الثالث.
ووفق آلية تصفيات المرحلة الرابعة، تقام المباريات بنظام «البطولة المجمعة» في دولة واحدة يتم تحديدها لاحقاً، ويتم اختيار 3 منتخبات لكل مجموعة من المجموعتين، بينما يلعب كل منتخب مباراتين فقط ويتأهل متصدر الترتيب مباشرة إلى المونديال، بحيث يبدأ منتخب المستوى الأول مع فريق المستوى الثالث في أول مباراة بالبطولة المجمعة، ثم يلعب المنتخب صاحب المستوى الثاني مع صاحب المستوى الثالث في ثاني مباريات التصفيات، وتختتم المرحلة الرابعة بمواجهة أخيرة بين المنتخب صاحب المستوى الثاني مع المنتخب صاحب المستوى الأول.

تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
منتخب الإمارات
منتخب السعودية
منتخب قطر
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