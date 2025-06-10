سيتي يتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب ريان شرقي



لندن (د ب أ)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعاقده مع الجناح الفرنسي الشاب ريان شرقي قادما من أولمبيك ليون بعقد يمتد لخمسة أعوام حتى صيف 2030 مقابل 36 مليون يورو (41 مليون دولار).

ويتمتع شرقي صاحب الـ 21 عاما، وهو خريج أكاديمية ليون، بخبرة واسعة رغم صغر سنه، حيث لعب 185 مباراة مع نادي طفولته. واكتسب شرقي شهرة واسعة كواحد من أكثر المواهب الشابة إبداعا وإثارة في كرة القدم الأوروبية.

وظهر شرقي مع الفريق الأول لليون وهو يبلغ 16 عاما في أكتوبر 2019، وسرعان ما ترك بصمته، ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ ليون بهدفه في يناير 2020 وفي وقت لاحق من ذلك الموسم، أصبح شرقي أصغر لاعب يشارك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عندما دخل بديلا خلال مباراة ليون ضد بايرن ميونيخ.