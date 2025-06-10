الزعيم يبدأ سباق الأمتار الأخيرة لـ«مونديال الأندية»

معتز الشامي (واشنطن)

تبدأ المرحلة الثانية من التحضيرات في معسكر العين بالعاصمة الأميركية واشنطن اعتباراً من اليوم، بعد ختام المرحلة الأولى بالمباراة الودية التي خاضها الفريق أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، والتي انتهت بفوز «الزعيم» بهدف من دون رد سجله لابا كودجو برأسية في الدقيقة 24، وعقب المباراة، تم تبادل الدروع التذكارية، بين ناديي العين وأوكلاند سيتي، حيث حرص محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على إهداء درع النادي التذكارية، لإيفان فوكسينش، رئيس مجلس إدارة نادي أوكلاند، في مشهد يرسخ عمق العلاقة بين الناديين، وجسد روح التقدير المتبادل بين الطرفين.

وعمد الجهاز الفني بقيادة فلاديمير إيفيتش، على استغلال المرحلة الأولى للمعسكر التي استمرت 6 أيام، وركز على زيادة الانسجام بين العناصر الجديدة الوافدة إلى تشكيلة الفريق بعدما نجحت شركة الكرة في إبرام 8 صفقات جديدة، التحق غالبيتها في بداية المعسكر وهم، رامي ربيعة، راتنيك، اديس ياسيتش، حسين رحيمي، يحيى بن خالق، روي باتريشيو، بخلاف عودة جوناتاس من إعارة للوصل، كما انضم للمعسكر كل من نسيم الشاذلي لاعب الوداد المغربي، والأرجنتيني زابالا قادماً من باراجواي ليدعم مركز الظهير الأيسر.

وتحرك العين وفق استراتيجية واضحة العالم سواء للتحضير لمونديال الأندية أو للموسم الجديد، حيث يتم التعامل مع البطولة الحالية كمحطة أساسية ومهمة للتحضير للموسم الجديد وللبناء من أجل المستقبل، وهي الفلسفة نفسها التي قادت الفريق إلى تدعيم الصفوف وفق مسارين، الأول يتلخص في ضم صفقات لتشكيل إضافة فنية لمونديال الأندية، وتمثلت في الحارس الدولي البرتغالي روي باتريشيو، والظهير الأيسر فاكوندو زابالا، وكلاهما يشارك في البطولة فقط، بينما سيكون أمام زابالا فرصة الاستمرار مع الفريق، حيث تم الحصول على خدماته على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لاحقاً.

بينما تم تحديد الصفقات الـ 6 الأخرى لتكون هي الأساس للموسم الجديد، وأيضاً ضمن قائمة الفريق في مونديال الأندية، وهي البطولة التي سيدخلها الفريق لمحاولة تقديم مستوى مميز، بغض النظر عن حسابات الفوز والتأهل، خاصة أن المجموعة تضم فرق الصف الأول مثل يوفنتوس ومانشستر سيتي.

وبالتالي سيكون الهدف الأهم هو تقديم مستوى مميز يليق بسمعة الكرة الإماراتية ونادي العين، لكن مع الأخذ في الحسبان أن البطولة محطة مهمة ضمن خطة التحضير للموسم للوصول لبناء فريق قوي ينافس على كل الألقاب والبطولات، فضلاً عن الوصول لأهم نقطة في الاستراتيجية التي تعمل من أجلها شركة الكرة، وهي المنافسة قارياً على لقب آسيا خلال موسمين إلى 3 مواسم من الآن.

من جهة أخرى، تبدأ المرحلة الثانية من معسكر العين في واشنطن، بالتركيز على زيادة الجرعات الفنية والوصول إلى الجاهزية المثلى والتشكيلة القادرة على تقديم الأداء المميز، مع انضمام نسيم الشاذلي وزابالا، فضلاً عن وصول الدوليين، خالد عيسى، كوامي، يحيى نادر، وأيضاً سفيان رحيمي، وكاكو.

وأشاد فلاديمير إيفتش، مدرب العين، بأجواء المعسكر في واشنطن، وحالة الجدية والتركيز التي عليها جميع اللاعبين.

وتابع في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، «نحاول التأقلم مع اختلاف التوقيت واختلاف ظروف الطقس عن الإمارات، الأمور كلها إيجابية ومثالية إلى حد بعيد».

وأكمل: «لدينا لاعبون جدد دخلوا إلى القائمة، والكل يؤدي ما عليه بتركيز شديد، وهدفنا الوصول إلى المستوى اللائق والتشكيلة الأنسب للفريق في البطولة بالتأكيد، ونحن ننتظر اكتمال الصفوف بعد وصول بقية الدوليين، وأيضاً وصول آخر صفقتين تم إبرامهما لتدخلا أجواء التحضيرات في المرحلة الثانية للمعسكر».

وأضاف: «نستعد بتركيز شديد، لأن مجموعتنا قوية، وتضم فرقاً مثل يوفنتوس ومان سيتي، وكذلك نادي الوداد القادم من المغرب، وعلينا أن نحترم جميع الفرق، وأن نظهر أفضل ما لدينا خلال المباريات الـ 3 لنقدم أفضل ما لدينا، ومن المبكر الحديث عن وصول اللاعبين للفورمة المطلوبة، والانسجام اللازم، فنحن نستغل المعسكر لزيادة عنصر الانسجام والتجانس بين جميع اللاعبين، لكن كل المؤشرات إيجابية للغاية، من حيث التزام وجدية اللاعبين، وحالة التركيز التي نراها من الجميع، فالكل يريد أن يظهر أفضل ما لديه، وأن يلعب من أجل شعار العين، لترك بصمة إيجابية في البطولة، نعم نحن نعلم صعوبة المهمة، ولكن سنحاول التمسك بحظوظنا في كل مباراة، وأن نستعد جيداً، وهذا هو الأهم في تلك المرحلة، خصوصاً أن البطولة كبيرة، وتضم نخبة فرق العالم، وجميع مبارياتها ستكون صعبة بالتأكيد».

وعن الضغوط المرتبطة ببطولة بهذا الحجم، قال: «نعلم أن هناك ضغوطاً كبيرة مرتبطة بالبطولة، خصوصاً بعد زيادة الأندية المشاركة، لكن الضغوط موجودة في جميع المباريات في كرة القدم عموماً، بما فيها الوديات، ولا يهرب منها، لأن الكل يرغب في الفوز، ونحن نعلم هدفنا في نادي العين، ونحاول تشريف سمعة الكرة الإماراتية دائماً».



شعار «الزعيم» يزين محطات الحافلات

لا تزال شعارات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها أميركا غائبة بشكل لافت عن أغلب شوارع العاصمة الأميركية واشنطن، باستثناء بعض محطات الحافلات العامة، التي استعرضت في واشنطن توقيت وموعد مباراة افتتاح المجموعة السابعة بين العين ويوفنتوس، حيث وجدت شعارات الناديين مع صورة سفيان رحيمي وإيريك نجوم العين، إلى جانب نجوم اليوفي.

وفي بعض المحال التجارية، وضعت مجلات خاصة وصور تخص فرق كأس العالم للأندية، وكانت بعض وسائل الإعلام قد أكدت بأن «فيفا» يبدي مخاوف كبيرة من ضعف الإقبال الجماهيري على شراء التذاكر، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لإجراء تخفيض على أسعار التذاكر للمرة الثانية، لاسيما مباراة افتتاح البطولة بين إنتر ميامي، ممثل الدولة المستضيفة، والأهلي المصري، بطل أفريقيا.



33 لاعباً في قائمة الفريق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي العين القائمة الرسمية للفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتضم القائمة 33 لاعباً هم: خالد عيسى، وروي باتريسيو، وحسن ساني، وفيداد الباسيك في حراسة المرمى.

وفي الدفاع رامي ربيعة، وكوامي أوتون، وفابيو كاردوسو، ويحيى عبد الخالق، ومارسيل راتنيك، وخالد الهاشمي، وميشيل درامان، وأمادو نيانج، وايريك يورجينس، وأديس ياسيتش، وفاكوندو زابالا.

وفي الوسط، بارك يونج وو، وجوشو أودو، ويحيى نادر، وعبد الكريم تراوري، وماتياس بالاسيوس، ومحمد عباس، وحازم عباس، واليخاندرو كاكو، وهاليرو ساركي، وماتياس سيجوفيا، وماتيو سنابريا، ومحمد عوض الله، وجانتاس سانتوس، ونسيم الشاذلي.

وفي الهجوم جوسنا أبيانفي، وحسين رحيمي، وسفيان رحيمي، وكودجو لابا.

ويوجد العين في المجموعة السابعة التي تضم كلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي.

ويفتتح الفريق مشواره يوم 19 يونيو الجاري بمواجهة يوفنتوس الإيطالي.