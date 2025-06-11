إقالة مدرب منتخب تشيلي بعد انتهاء «الحلم»!

كونثبثيون (أ ف ب)

أقيل الأرجنتيني ريكاردو جاريكا من منصبه مدرباً لمنتخب تشيلي، بعد فقدان آماله بالتأهل الى كأس العالم 2026، وفقاً لما أعلنه الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد بابلو ميلاد، والمنوط به أيضاً ملف المنتخب، خلال حديثه في المنطقة الاعلامية المختلطة: «انتهت الفترة التي بدأناها بأمل كبير مع ريكاردو جاريكا».

تتذيل تشيلي التي خسرت مجدداً أمام بوليفيا بثنائية نظيفة ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعشر نقاط فقط من 16 مباراة، وكانت أول المنتخبات المودعة.

تولى جاريكا تدريب منتخب «لا روخا» في يناير 2024 ولم ينجح في تحقيق الفوز سوى مرة واحدة مقابل ثماني هزائم، وأربعة تعادلات.

وفشلت تشيلي في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا بعد غيابها عن نسختي 2018 و2022، منذ خسارة جيلها الذهبي الذي تُوّج مرتين بمسابقة كوبا أميركا (2015 و2016).

بدوره، قال المهاجم المخضرم أليكسيس سانشيز (36 عاماً) بعد الخسارة في لاباز: «انتهت مسيرة الجيل الذهبي منذ زمن بعيد، الجيل الذهبي، كما أقول دائماً، انتهى، ولم يبقَ إلا أنا».