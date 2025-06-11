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الرياضة

مجيدي يبدأ مرحلة جديدة مع البطائح

مجيدي يبدأ مرحلة جديدة مع البطائح
11 يونيو 2025 12:08

علي معالي (أبوظبي)
يبدأ فرهاد مجيدي مدرب البطائح ترتيب الأوراق بعد التجديد معه لموسمين مقبلين، حيث يعقد مجيدي اجتماعاً مع الجهازين الفني والإداري، لبحث ترتيبات المعسكر، استعداداً للموسم الجديد، وبحث الأسماء المطروحة من لاعبين أجانب واحتياجات «الراقي» للموسم من لاعبين محليين وأجانب حتى يظهر الفريق بالشكل اللائق في موسمه الرابع على التوالي بالمحترفين.
وجاء تجديد التعاقد مع فرهاد مجيدي لموسمين لمزيد من الاستقرار، خاصة أنه منذ تولي مجيدي قيادة تدريب الفريق مع الجولة الـ13، والتي انطلق من خلالها الفريق إلى مرحلة مهمة بدأها بالفوز على الوحدة بهدفين، ونجح «الراقي» في تأكيد جدارته بالبقاء بالمحترفين للموسم الثالث على التوالي.
ولعل ما يجعل مهمة فرهاد مجيدي أسهل نسبياً في الموسم الجديد، أنه يعلم كل ما يخص الفريق واحتياجاته المهمة في جميع المراكز بأرض الملعب، ورأى محمد عبدالله بن حليس رئيس شركة البطائح الجديد لكرة القدم، بعد سلسلة من المفاوضات مع فرهاد مجيدي أنه الأنسب للفترة المقبلة بعد النجاح الذي تحقق معه في الموسم المنتهي.

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