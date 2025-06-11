«الأبيض» يرسم خطة المرحلة المقبلة بـ «طموح المونديال»



مراد المصري (أبوظبي)

حوَّل منتخبنا الوطني لكرة القدم أنظاره مباشرة نحو المرحلة المقبلة بطموح لا يزال قائماً للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك مع إكماله المشوار في ملحق الدور الرابع من التصفيات الآسيوية الذي يقام في أكتوبر المقبل، ويسعى من خلاله لاقتناص واحدة من بطاقتي التأهل المباشرتين فيه.

وأعلن كوزمين أولاريو، مدرب «الأبيض»، أنه سيتم عقد اجتماعات مع اتحاد الكرة لبحث الخطط الفنية والإدارية للمرحلة المقبلة، وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة، ليتم بعد ذلك تحديد المباريات الدولية الودية التي سيتم خوضها في شهر سبتمبر، وبرنامج المعسكرات الخاصة بالمنتخب قبل دخوله معترك التصفيات المؤهلة إلى «المونديال»، وقال: «سنخوض مباراتين في سبتمبر، وسأحاول طلب التجمع قبل ذلك لخوض مباراة ودية إضافية أيضاً».

وأوضح كوزمين، أن اللاعبين في الإمارات لديهم الموهبة، إلا أنه يضع شروطاً أساسية للانضمام إلى «الأبيض»، وأبرزها الروح والسلوك والتضحية للفريق والدولة، وفهم ما يعني قميص المنتخب الذي يتطلب من أي لاعب تقديم أقصى طاقته وتضحيات كبيرة ومنحه أكثر من النادي، وقال: «اللاعبون لم يكونوا مهملين في اللقاء، كان سلوكهم إيجابي والروح القتالية عالية، والمنافس لعب بقوة جسدية، وبالمجمل قمنا بتغييرات عديدة في التشكيلة لتفادي تفاقم الإصابات أو تعرض لاعبين للغيابات في حال تراكم البطاقات قبل خوض الدور المقبل، واللاعبون قدموا أقصى ما لديهم وكان لديهم تصميم، ربما لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا لإنهاء المباراة».

وختم المدرب حديثه، بالإشارة إلى أن الأسبوعين الذين قضاهما مع المنتخب كانا جيدين بالمجمل، وأنه أخبر اللاعبين بالمطلوب منهم وكيفية التحضير للفترة المقبلة من أجل الوصول للجاهزية المطلوبة في المباريات الحاسمة في أكتوبر المقبل.

وبعدما أنهى منتخبنا مشواره في الدور الثالث، في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، سيرافقه إلى الدور الرابع منتخبات قطر الذي حل رابعاً في المجموعة ذاتها برصيد 13 نقطة، ومن المجموعة الثانية، منتخب العراق الثالث برصيد 15 نقطة، ومنتخب عمان الرابع 11 نقطة، ومن المجموعة الثالثة منتخب السعودية الثالث برصيد 13 نقطة، ومنتخب إندونيسيا الرابع برصيد 12 نقطة.

ومن المتوقع أن يتم توزيع الفرق الستة على مجموعتين وفق ثلاث مستويات بناءً على تصنيف «الفيفا»، على أن تقام مباراة كل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

من جانبه، أكد حارب عبدالله، صاحب هدف منتخبنا ضد قيرغيزستان، أن «الأبيض» كان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث، وقال: «بذلنا أقصى جهد، إلا أن تفاصيل بسيطة فرقت معنا في النهاية، وبشكل عام كان هناك لعب وروح وأسلوب واضح من المدرب، ونتمنى البناء في المستقبل نحو الأفضل، ورسالتي للجمهور أن يبقى معنا دائماً، حيث نسعى من أجل إسعادهم في الملحق بالصعود إلى كأس العالم».

أما اللاعب ساشا، فاعتبر أن المنتخب قدم كل ما لديه والحظ لم يحالفه للخروج بالنقاط الثلاث، وقال: «أهدرنا فرص كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، واستقبال هدف في الثواني الأخيرة يدل على غياب الحظ، والاهم الآن التركيز على المباريات المقبلة من أجل تحقيق النتائج المطلوبة فيها».