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الرياضة

كين يريد الفوز بمونديال الأندية من أجل مولر!

كين يريد الفوز بمونديال الأندية من أجل مولر!
11 يونيو 2025 13:13

برلين (د ب أ)
يرغب هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، في منح زميله بالفريق توماس مولر، الوداع المثالي، من خلال التتويج بلقب كأس العالم للأندية.
وقال كين في مقابل مع البوابة الإخبارية «أبسلوت فوسبول»: «نريد أن ننهي الموسم بشكل ناجح من أجله، إذا كانت المباراة النهائية لكأس العالم للأندية ستكون الأخيرة له مع النادي، فإن التتويج باللقب سيكون الطريق المثالي له لإنهاء مسيرته مع بايرن».
وسيرحل مولر عن النادي الذي قضى به 25 عاماً، حيث إنه لم يجدد تعاقده، وستكون بطولة كأس العالم للأندية آخر بطولة يشارك فيها مع بايرن. ولكن، شدد كين، أنهم لا يريدون استخدام وضع مولر ليكون حافزاً إضافياً في البطولة.
وقال المهاجم الإنجليزي: «إنها بطولة نريد أن نأخذها على محمل الجد، والتي نستعد لها بشكل جيد، نقترب من كأس العالم مثل أي بطولة أخرى، إنها عقلية مهمة».
ويعتقد هداف الدوري الألماني «بوندسليجا» في الموسم الماضي أن بايرن لديه فرصة للفوز باللقب.
وقال: «بالتأكيد نحن من بين المرشحين لنيل اللقب، أعتقد أن هذا الموسم أظهر نوعية الفريق الذي نحن عليه. في يوم جيد، يمكننا الفوز على أي فريق في العالم».

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