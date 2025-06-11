اتحاد السلة يُبرم اتفاقية تعاون مع «الليتواني»

علي معالي (أبوظبي)

أبرم اتحاد كرة السلة اتفاقية تفاهم وتوأمة مع نظيره الليتواني، بعد اجتماع عُقد في دبي بحضور رئيسي الاتحادين اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، ومينداوقاس بالسيوناس، إضافة إلى الينا ادومايتيتي، نائبة رئيس الاتحاد، ودومينيكاس دوماركاس الأمين العام، ومن الجانب الإماراتي أيضاً عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد وعدداً من أعضاء المجلس، ود.منير بن الحبيب المدير الفني.

عبّر عبداللطيف الفردان عن سعادته بهذه الاتفاقية، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو التطوير في ظل المستوى المميز للسلة في ليتوانيا.

قال الفردان: «تهدف هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين على المستويين الفني والإداري وتطوير منظومة اللعبة، والأخذ بتجارب البلدين في هذا المجال، كما تتيح مذكرة التفاهم بين البلدين، والفرصة لتطوير فئتي الشباب والناشئين، وكرة السلة النسائية، وكذلك 3 ضد 3، وكرة السلة الإلكترونية».

وأضاف:«تم الاتفاق على المساهمة في تطوير الكوادر الفنية، من مدربين، وعقد دورات تدريبية، وتبادل الزيارات والشراكات في هذا المجال، وسيتم تنظيم منافسات غير رسمية على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية في الوقت نفسه».