الخميس 12 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد السلة يُبرم اتفاقية تعاون مع «الليتواني»

اتحاد السلة يُبرم اتفاقية تعاون مع «الليتواني»
11 يونيو 2025 14:00

علي معالي (أبوظبي)
أبرم اتحاد كرة السلة اتفاقية تفاهم وتوأمة مع نظيره الليتواني، بعد اجتماع عُقد في دبي بحضور رئيسي الاتحادين اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، ومينداوقاس بالسيوناس، إضافة إلى الينا ادومايتيتي، نائبة رئيس الاتحاد، ودومينيكاس دوماركاس الأمين العام، ومن الجانب الإماراتي أيضاً عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد وعدداً من أعضاء المجلس، ود.منير بن الحبيب المدير الفني.
عبّر عبداللطيف الفردان عن سعادته بهذه الاتفاقية، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو التطوير في ظل المستوى المميز للسلة في ليتوانيا.
قال الفردان: «تهدف هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين على المستويين الفني والإداري وتطوير منظومة اللعبة، والأخذ بتجارب البلدين في هذا المجال، كما تتيح مذكرة التفاهم بين البلدين، والفرصة لتطوير فئتي الشباب والناشئين، وكرة السلة النسائية، وكذلك 3 ضد 3، وكرة السلة الإلكترونية».
وأضاف:«تم الاتفاق على المساهمة في تطوير الكوادر الفنية، من مدربين، وعقد دورات تدريبية، وتبادل الزيارات والشراكات في هذا المجال، وسيتم تنظيم منافسات غير رسمية على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية في الوقت نفسه».

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للسلة
«الفرسان» يسجل رقماً قياسياً في دوري أبطال آسيا للسلة
اتحاد السلة
إسماعيل القرقاوي
ليتوانيا
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين
اليوم 07:56
تدفق الحمم من بركان كيلاويا في هاواي(أرشيفية)
الأخبار العالمية
بركان "كيلاويا"بهاواي يطلق حمماً في أحدث دفعة للثوران
اليوم 07:27
الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 07:19
دورية شرطة تغلق الطرق السريعة في كاليفورنيا بعد تطبيق حظر التجول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عمليات توقيف واسعة خلال حظر التجوّل في لوس أنجلوس
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©