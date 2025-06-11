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الرياضة

«الفيفا»: شاهد ميسي في افتتاح مونديال الأندية بـ 4 دولارات فقط!

«الفيفا»: شاهد ميسي في افتتاح مونديال الأندية بـ 4 دولارات فقط!
11 يونيو 2025 13:32

مراد المصري (أبوظبي)
أعلنت وسائل إعلام أميركية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يسابق الزمن لزيادة مبيعات المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، من خلال طرحه عرضاً لطلاب كلية ميامي داييد، بحيث يحصل كل طالب على خمس تذاكر بإجمالي 20 دولاراً فقط، بسعر يبلغ 4 دولارات للتذكرة الواحدة.
وعنونت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقريرها اليوم: «شاهد ميسي مقابل 4 دولارات فقط»، حيث تجمع المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي الأميركي بقيادة النجم ليونيل ميسي ضد الأهلي المصري، فجر يوم الأحد المقبل.
وتأتي هذه الخطوات الترويجية من «الفيفا» بسبب القلق إزاء ضعف الإقبال على شراء تذاكر مباريات البطولة رغم تخفيض أسعارها في وقت سابق من نحو 349 دولاراً إلى 55 دولاراً فقط، حيث سيتواجد لحد الآن أقل من 25 ألف مشجع في المباراة الافتتاحية مما يهدد بضعف الاهتمام بالمسابقة.

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