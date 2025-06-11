198 ميدالية تايكواندو لـ «الشارقة للدفاع عن النفس»



الشارقة (الاتحاد)

حقق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، طفرة نوعية في عدد الميداليات التي تم إحرازها في بطولات التايكواندو، خلال الموسم الرياضي 2024-2025، وذلك بإجمالي 198 ميدالية ملونة، محلياً وخارجياً، في زيادة كبيرة، مقارنة بالموسم الماضي التي بلغت 79 ميدالية.

ويعكس الإنجاز الرياضي الجديد الدعم الذي يوليه مجلس الشارقة الرياضي في رعاية الموهوبين واستكشاف المواهب المواطنة، وتنوعت الميداليات الجديدة إلى 45 ذهبية، و55 فضية، و98 برونزية.

ووصف محمد حميد العويس، عضو مجلس إدارة النادي، هذه حصيلة من الميداليات بأنها تعكس تطور المردود الفني للاعبين والجهود التدريبية والإدارية طوال الموسم، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي يحرص على تعزيز هذه الجهود بعناصر مساعدة للحفاظ على النقلة النوعية للتايكواندو، لتواصل تصاعدها وتعزيزها بالأداء النوعي والانتصارات ذات الطابع التنافسي الباهر، مثمناً جهود إدارة الشؤون الرياضية في جميع الجوانب.