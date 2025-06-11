800 مشارك في «دبي برو» المؤهلة لـ «مستر أولمبيا»



دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي منافسات النسخة الرابعة من بطولة «دبي برو» الدولية المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين، التي ينظمها نادي أكسجين بدعم مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، في قاعة الشيخ سعيد 1 بمركز دبي التجاري العالمي، وتستقطب أكثر من 800 رياضي من الهواة والمحترفين يتنافسون على جوائز تزيد قيمتها على مليوني درهم.

وكشفت اللجنة المنظمة تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه عادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا للمحترفين» لعامي 2016 و2017 والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية أشهرها بطولة أرنولد كلاسيك وبطولة نيويورك برو، والمدرب الكويتي أحمد عسكر مدرب المحترفين وصانع الأبطال، الذي يعد أحد أفضل مدربي بناء الأجسام في العالم.

وقال عادل العلي: «تختلف النسخة الرابعة عن السنوات الماضية، حيث زادت قيمة الجوائز التي تمنح للفائزين المحترفين إلى مليوني درهم، وزاد عدد بطاقات الاحتراف إلى 15 بطاقة، ويحصل الفائزون في فئة الهواة على 9 بطاقات، فيما يحصل الفائزون في البطولة الخليجية على 6 بطاقات، كما زاد عدد المحترفين والهواة المشاركين، كل ذلك بفضل التسهيلات التي تقدمها دبي، والبنية التحتية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية وجودة الحياة فيها، بالإضافة إلى تنظيم هذه البطولة وغيرها من البطولات الدولية التي تقام في دبي، مما ساهم في تشجيع الشركات العالمية على نقل مخازنها ومقرها من أوروبا إلى دبي، كما أن الرياضيين الدوليين والأبطال المحترفين في أوروبا وأميركا بدأوا ينتقلون للعيش في دبي».

وأضاف عادل العلي: «نحن سعداء بالإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في هذه لبطولة التي تكتسب أهمية كبرى، كونها تؤهل الرياضيين العرب ليصبحوا في فئة المحترفين، وتمنح الفرصة للرياضيين للتأهل إلى بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا 2025) أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأميركية، وما زال باب التسجيل مفتوحاً للمشاركة أمام الرياضيين من جميع دول العالم في مختلف الفئات، وسيدير العملية التحكيمية للبطولة مجموعة من الحكام المعتمدين من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية».

وقال أحمد عسكر: «أصبحت دبي برو من أكبر البطولات العالمية، وأصبحت وجهة لأفضل الرياضيين في العالم في رياضة بناء الأجسام، وحظيت البطولة بتنظيم على مستوى عالمي بكل المقاييس، فالعمل كله يسير بدقة متناهية، وستواصل البطولة نجاحها الذي بدأت به، كما أتوقع أن يحضر عدد كبير من الجمهور لمتابعة أقوى المنافسات العالمية، لقد قدمت البطولة مستويات كبيرة للمشاركين واستقطبت أبطالاً عالميين، وفي كل عام يشارك فيها أسماء جديدة من جميع المستويات، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي».