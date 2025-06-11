«سوفرينتي» أفضل جواد بعمر ثلاث سنوات في العالم



عصام السيد (أبوظبي)

أكد «سوفرينتي» لجودلفين مكانته كأفضل جواد بعمر السنوات الثلاث على مستوى العالم، بعد فوزه بالجولة الأولى من التاج الثلاثي الأميركي «كنتاكي ديربي» والجولة الثالثة «بلمونت ستيكس»، فيما صعد إلى المركز الأول في استطلاع الرابطة الوطنية لسباقات الخيول الأصيلة لأفضل الخيول الأصيلة بعمر ثلاث سنوات في أميركا الشمالية، والذي صدر في العاشر من يونيو، عقب فوزه الساحق في سباق بلمونت ستيكس للفئة الأولى في السابع من يونيو الماضي.

وقفز «سوفرينتي» إلى المركز الرابع في استطلاع أفضل الخيول الأصيلة، بعد أن كان خارج المراكز العشرة الأولى منذ فوزه في سباق كنتاكي ديربي للفئة الأولى، وحصد جميع الأصوات الممكنة في فئة الخيول بعمر ثلاث سنوات (300 صوت)، منها 30 صوتاً للمركز الأول.

وهزم «سوفرينتي» المنحدر من نسل «إنتو ميسشيف» الحصان «جورناليزم» الفائز بسباق بريكنيس ستيكس للفئة الأولى في مواجهة مرتقبة للغاية يوم السبت الماضي بسباق بلمونت في مضمار ساراتوجا.

ومنذ عام 1995، لم يتمكن من الجمع بين لقبي كنتاكي ديربي وبلمونت ستيكس سوى جوادان آخران هما «أميركان فارو» و«جستيفاي»، وكلاهما فاز بالتاج الثلاثي، ورغم جدلية عدم مشاركة «سوفرينتي» في بريكنس ستيكس، فإن طريقته الحاسمة في التفوق على «جورناليزم» يوم السبت تُثبت صواب قرار التوجه إلى بلمونت بحصان مرتاح وجاهز.

وقد أثبت قرار المدرب بيل موت بعدم المشاركة في سباق بريكنيس أنه قرار موفق، حيث فاز «سوفرينتي» بسهولة في السباق الذي يبلغ طوله ميلًا وربع الميل (2000 متر)، متجاوزاً بذلك زمن الحصان «دورنوش» الفائز بسباق بلمونت العام الماضي بثانية كاملة تقريباً، ومسجلاً 2:00:69 دقيقة.

ويُعدّ سباق بريدرز كب كلاسيك للفئة الأولى على مضمار ديل مار الهدف الأبرز لـ«سوفرينتي» هذا الموسم، بينما يُعد كأس دبي العالمي للفئة الأولى العام المقبل احتمالاً مغرياً، وفي الوقت الحالي، يتوقع أن يواصل مشواره في ساراتوجا من خلال المشاركة في ترافرس ستيكس (للفئة الأولى) في أغسطس، مع احتمال خوض جيم داندي ستيكس (للفئة الثانية) نهاية الشهر المقبل كتحضير.

وتبلغ قيمة جوائز هذا الحصان الأصيل من إنتاج جودلفين 4.872.800 دولار أميركي، بعد فوزه بأربعة سباقات من أصل سبع مشاركات.