الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحقق أرباحاً تاريخية غير مسبوقة

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فائضاً ضخماً في الميزانية السنوية للعام المالي 2025، بما سمح بزيادة الأرباح والموازنة الخاصة بعامي 2024 و2025، في ظل التغييرات الشاملة التي أقدم عليها الاتحاد القاري، على مستوى المسابقات، لا سيما مسابقات الأندية، وإطلاق الشكل الجديد لدوري أبطال آسيا النخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وبطولة دوري التحدي الآسيوي.

وحصلت «الاتحاد» على أرقام التقارير المالية للعام المنصرم، والتي أكدت وصول مداخيل الاتحاد الآسيوي إلى 312.4 مليون دولار لعام 2024 فقط، بزيادة قدرها 17.5% على عام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد القاري.

كما وصلت الاستثمارات والإنفاقات الخاصة بالمسابقات والمشاريع التطويرية وبرامج دعم الاتحادات الوطنية عبر القارة، إلى 303 ملايين دولار، بزيادة 63.9% على ما كانت عليه في عام 2023، والتي بلغت وقتها 184.9 مليون دولار في 2023، ووفق المستندات المالية، نجح الاتحاد الآسيوي في تحقق فائض تراكمي بلغ 106.1 مليون دولار، بزيادة 9.4 مليون دولار على عام 2023.

أما عن تفاصيل الدخل المالي لعام 2024، فقد حقق الاتحاد الآسيوي نمواً في الأرباح بلغ 46.4 مليون دولار من بطولة كأس آسيا 2023، ما يعني أن الاتحاد القاري حقق نجاحاً تسويقياً من حيث الشركات الراعية والرعاة للبطولة، ليصل إلى مداخيل صافية من البطولة وصلت إلى 46.4 مليون للمرة الأولى، بينما بلغ إجمالي الدخل 251.4 مليون دولار من حقوق الرعاية والبث التلفزيوني لجميع بطولات الاتحاد القاري لعام 2024، وهو رقم تاريخي استثنائية جديد، بزيادة تاريخية وصلت إلى 174.2% على العام الذي سبقه، وذلك بفضل إطلاق النسخ الجديدة من دوري أبطال آسيا.

ورغم الإنفاقات العالية التي تم تخصيصها كمكافئات مالية لتلك البطولات، إلا أن الاتحاد الآسيوي حقق أرباحاً بلغت 25 مليون دولار، وهي عبارة عن منحة استضافة لدوري أبطال آسيا النخبة، ومداخيل أخرى من الاتحادات الأعضاء بلغت 6 ملايين دولار، بخلاف 15 مليون دولار من مشروع «فيفا فورورد»، وإجمالاً أنفق الاتحاد 137 مليون دولار على مسابقات المختلفة، حيث بلغت ميزانية كأس آسيا 34.4 مليون دولار «بخلاف ما حققته من عوائد»، وأيضاً تم إنفاق 51 مليون دولار على بطولات الأندية، دوري أبطال آسيا النخبة، دوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي ودوري أبطال آسيا للسيدات، وقد وصلت الإنفاقات الاستثمارية، 303 ملايين دولار للعام الماضي، بزيادة قدرها 63.9% على العام قبل الماضي، بواقع 139.6 مليون دولار لتطوير الاتحادات الوطنية عبر القارة، والتي يتم توجيهها للمصاريف ونفقات السفر والتنقلات للفرق، بالإضافة إلى المكافآت المالية، كما خصص الاتحاد الآسيوي 18 مليون دولار لتوزيعها على الاتحادات المشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة.

وشهدت الاستثمارات في برامج التطوير، زيادة النفقات على برامج التعليم والتطوير للاتحادات الوطنية واتحادات المناطق، لتصل إلى 28.9 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 31.5% على العام قبل الماضي، بخلاف 30.6 مليون دولار على البرامج الخاصة لتطوير الاتحادات الوطنية، وكانت 21.2 مليون دولار في عام 2023.

وقد وصل إجمالي الأصول المالية حتى آخر ديسمبر 2024 إلى 332.9 مليون دولار، وبلغ إجمالي المستحقات للاتحاد الآسيوي 118.9 مليون دولار، وخلافاً لكل ما سبق امتلك الاتحاد الآسيوي ودائع ثابتة حتى 31 ديسمبر 2024 بلغت 179.2 مليون دولار، ووصل إجمالي الأموال المتراكمة في حسابات الاتحاد الآسيوي 106.1 مليون دولار حتى آخر ديسمبر 2024، وهي أرقام تسجل للمرة الأولى في ميزانيات الاتحاد الآسيوي، وتعكس حجم التطور الربحي الذي تحقق، ونجاح الملفات التسويقية واستراتيجية الاستدامة المالية التي حققت الطفرة المالية المالية، والتي بدأت قبل 4 سنوات مضت.