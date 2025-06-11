دروتموند يودع هوميلز 10 أغسطس

بوخوم (د ب أ)

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم، أنه سيقيم حفل وداع لمدافعه السابق ماتس هوميز، خلال حدث افتتاحي للموسم يوم 10 أغسطس المقبل.

في هذا اليوم، يلعب فريقا الرجال والسيدات مباراة ودية أمام فريق يوفنتوس، وسيقام حفل الوداع للاعب الفائز بكأس العالم 2014 بين المباراتين.

واعتزل هوميلز مؤخرا من لعب كرة القدم، بعدما خاض موسماً واحداً مع روما الإيطالي.

ولعب هوميلز لدورتموند في الفترة من 2008 إلى 2026 وعاد للعب فترة ثانية معه في الفترة من 2019 إلى 2024، ولكن بعد موسم 2023-2024 لم يقدم هوميلز عقداً جديداً له لتمديد بقاؤه.

في المجمل لعب هوميلز 508 مباراة للنادي، وخلال مسيرته، توج هوميلز بخمسة ألقاب للدوري الألماني وثلاث ألقاب لكأس ألمانيا مع بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، وفي الموسم المقبل، سيعمل كمحلل تليفزيوني في «أمازون برايم فيديو».