50 مقاتلاً في «محاربي الإمارات» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق، غداً الخميس، منافسات بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي تقام على مدار يومين، في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة بأبوظبي، من خلال النسختين «العربية - الأفريقية 59»، و«الدولية 60»، بمشاركة 50 مقاتلاً ومقاتلة يتنافسون من خلال 25 نزالاً.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، أمس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الشركة العالمية القابضة بأبوظبي، عن تفاصيل الحدث والأبطال المشاركين في المنافسات.

وتبدأ المنافسات بالنسخة العربية - الأفريقية 59 غداً، من خلال 13 نزالاً، بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من 11 دولة، فيما تقام بعد غدٍ الجمعة منافسات النسخة الدولية 60، وتشهد 12 نزالاً، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون 17 دولة.

ويتضمن الحدث الرئيسي للنسخة العربية الأفريقية مواجهة تجمع بين المقاتل الفلسطيني عبدول حسين والجزائري سامي يحيى في وزن الريشة، يسبقه النزال الذي يجمع بين الكونغولي دييغو باندو ضد الجزائري إسلام مصرف في وزن المتوسط.

أما النسخة الدولية التي تقام الجمعة، فتشهد نزالاً قوياً لتحديد بطل المرحلة الأولى لوزن الذبابة، وتجمع بين البرازيلي فيكتور نونيز أقدم المحاربين في البطولة ومحيي الدين أبوبكر من الصومال، ويسبقها النزال الرئيسي المشترك بين الكندي تانير بوسر البرازيلي فينيسيوس موريرا في وزن الثقيل

من جانبه أكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، رئيس اللجنة المنظمة، خلال المؤتمر الصحفي، أن البطولة تسير في تطور مدهش مع وصولها للنسخة 60 خلال 5 سنوات، بفضل دعم القيادة الرشيدة والمنشآت الرياضية وانطلاقها من أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة التي وفرت لها كل مقومات النجاح.

كما أثنى على مشاركة نخبة من النجوم من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعكس التطور المستمر للبطولة ووصولها إلى هذه المكانة الكبيرة، وسط منصات الفنون القتالية في العالم والأفضل في الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية إلى أن نجاح البطولة ووصولها إلى النسخة 60، بفضل دعم وتوجيهات عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس مجلس إدارة بالمز، وبصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة.

كما توجه بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين وجميع المؤسسات الحكومية التي تعمل بتناغم في إنجاح البطولات الكبرى في العاصمة أبوظبي، كما أشاد بفريق عمل البطولة والقنوات الناقلة للحدث، في مقدمتها قناة أبوظبي الرياضية.