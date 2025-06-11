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الرياضة

الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة

الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
11 يونيو 2025 16:51


الرباط (د ب أ)
حسم نادي الوداد المغربي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة، وذكرت صحيفة «البطولة» المغربية على موقعها الإلكتروني حسم الوداد الرياضي صفقة المهاجم السوري، عمر السومة، في إطار فترة الانتقالات الاستثنائية المتاحة للفرق المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية، ما بين 14 يونيو و13 يوليو.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر أن النادي الأحمر ضم إلى صفوفه السومة بعقد يمتد لفترة خوض مونديال الأندية، بعدما غادر صاحب الـ36 سنة صفوف فريق العروبة السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي السوري سيلتحق في الساعات القليلة القادمة بالوداد في الولايات المتحدة الأميركية، للانضمام إلى تدريب الفريق تحت قيادة مدربه، محمد أمين بنهاشم. يذكر أن الفريق المغربي وصل قبل ساعات إلى أميركا، قبل خوض مباراته الأولى في المنافسة يوم 18 يونيو أمام مانشستر سيتي.

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