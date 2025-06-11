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الرياضة

«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع «بيسبول يونايتد»

«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع «بيسبول يونايتد»
11 يونيو 2025 18:30

 
الشارقة (وام)
بحث مجلس الشارقة الرياضي فرص التعاون مع «بيسبول يونايتد»، الجهة المنظمة لأكبر دوري بيسبول في آسيا والشرق الأوسط، تمهيداً لإدراج اللعبة ضمن الأنشطة الرياضية في الإمارة وتنظيم بطولات محلية ودولية مستقبلاً.
جاء ذلك خلال استقبال عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لكاش شيخ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«بيسبول يونايتد»، والوفد المرافق في مقر المجلس، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون في نشر اللعبة، في ظل شعبيتها المتزايدة بين الجاليات الآسيوية.
وتناول اللقاء خططاً لإنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل ملاعب ومقرات، وإطلاق أكاديميات تدريبية وبرامج مدرسية لاكتشاف المواهب، إلى جانب الاستفادة من منصة الدوري العالمي للترويج للشارقة كوجهة رياضية وسياحية وتعليمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد عيسى هلال أن الشارقة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لنشر لعبة البيسبول، مشيراً إلى تشابهها مع لعبة الكريكيت التي تحظى بجماهيرية كبيرة في الإمارة.
ولفت إلى أن الانضمام للدوري الآسيوي سيعزّز من الحضور العالمي للشارقة ويدعم رؤيتها في تنويع الأنشطة الرياضية.
من جهته، أعرب كاش شيخ عن شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن اللقاء أسفر عن نتائج إيجابية تمهّد لشراكة مثمرة تفتح آفاقاً جديدة للعبة البيسبول في المنطقة، وتسهم في تطويرها محلياً وإقليمياً.

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