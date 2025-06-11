الحمادي رئيساً للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية بالإجماع

دبي (الاتحاد)

اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية، بالإجماع، مرشح دولة الإمارات يوسف حسن الحمادي رئيساً للاتحاد للفترة المقبلة التي تمتد لأربع سنوات، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكوادر الإماراتية في الاتحادات القارية والدولية، وعبّر أعضاء الجمعية العمومية عن سعادتهم بانتخاب الحمادي، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قدرته على قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة بكفاءة وتفانٍ.

وأهدى الحمادي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، واللجنة الأولمبية الوطنية، ووزارة الرياضة، معرباً عن تطلعه ليكون عند حسن ظن الجميع، ومؤكداً التزامه بأن يكون خير سفير لرياضة الإمارات في القارة الآسيوية.

حضر اجتماعات العمومية التي عقدت في دبي ممثلي الاتحادات من دول الإمارات، سلطنة عمان، الكويت، العراق، ليبيا، أستراليا، هونغ كونغ، ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، ولاوس، وشهد الاجتماع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وهم: أندي جو (هونج كونج وفيتنام)، جو راو (الفلبين)، أرسي نازو (إندونيسيا)، جراهام هيل (أستراليا)، نور الدين حكيمي (ماليزيا)، أحمد الشلاحي (الكويت)، سالم سعيد الجامودي (سلطنة عمان)، وحارث تحسين (العراق).