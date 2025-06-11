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الرياضة

ريال مدريد يقدم أرنولد غداً

ريال مدريد يقدم أرنولد غداً
11 يونيو 2025 19:35

لندن (د ب أ)

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه سيقدم ترينت ألكسندر أرنولد، المنضم حديثاً لصفوف الفريق، ظهر غدٍ الخميس. وأعلن الريال تعاقده مع اللاعب الإنجليزي نهاية الشهر الماضي، بعدما دفع مبلغاً مالياً لفريق ليفربول، للحصول على خدماته قبل أسابيع من نهاية تعاقده بشكل رسمي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هذا يعني أن ترينت ألكسندر أرنولد سيكون متاحاً للعب مع الريال في بطولة كأس العالم للأندية. ويقام حفل توقيع رسمي في ريال مدريد في الساعة (10:30 بتوقيت جرينتش). ومن المقرر أن يتحدث أرنولد 26 عاماً، الذي وقع على عقد لمدة ستة أعوام مع الريال، لوسائل الإعلام بعدها. ويبدأ ريال مدريد، بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، حملته في مونديال الأندية أمام الهلال السعودي في ملعب هارد روك في ميامي.

ريال مدريد
ليفربول
كأس العالم للأندية
ترينت ألكسندر أرنولد
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