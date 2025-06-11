هاري كين: الخسارة أمام السنغال إيجابية!

لندن (د ب أ)

أكد الإنجليزي هاري كين أن منتخب بلاده بإمكانه الاستفادة من خسارته أمام السنغال 1 / 3 في مباراة ودية للوصول إلى المستوى المأمول. وقال كين: «قد تبدو الأمور مختلفة نسبياً، ولكن، أحيانا مثل هذه الخسائر لا تكون سيئة إذا استغلها الفريق في التعلم وتقدير صعوبة الفوز على أي منافس». وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «أعتقد أن مستوى حكم المباراة لم يكن جيداً بالشكل الكافي». وتابع بالقول: «ليس هذا عذراً، لكن التحكيم غير مسار المباراة بإلغاء هدف لنا، فالتعادل 2 / 2 كان من شأنه أن يجعل إيقاع المباراة في صالحنا». وبدأ المدرب الألماني توماس توخيل مشواره مع المنتخب الإنجليزي في مارس الماضي، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في أول ثلاث مباريات قبل انهيار الفريق دفاعيا أمام السنغال، أمس الثلاثاء. وصرح كين عبر قناة آي تي في سبورت: «هناك بعض الأفكار الجديدة على اللاعبين، كما أن المنتخب يضم حالياً عناصر تفتقد للخبرة الدولية، هناك عوامل عديدة وراء الخسارة، ولكنها ليست عذراً». وأتم مهاجم بايرن ميونيخ تصريحاته: «المنتخب لن يتجمع مجدداً لبضعة أشهر، لكن كأس العالم 2026 قادمة بسرعة كبيرة، لذا فإن كل معسكر للفريق في الفترة المقبلة سيكون مهماً للغاية».