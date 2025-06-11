توتنهام يقترب كثيراً من مدرب برينتفورد

لندن(د ب أ)

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم من التوصل لاتفاق مع فريق برينتفورد، بشأن التعويض المالي الذي سيدفعه لكي يتعاقد مع توماس فرانك لتدريب الفريق، حيث دخلت المحادثات يومها الثالث. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توتنهام أقال آنجي بوستيكوجلو يوم الجمعة الماضي، بعد 16 يوماً من قيادة الفريق لتتويج بلقب الدوري الأوروبي، وسرعان ما وجه أنظاره نحو توماس فرانك كخيار لخلافته. وبعد مفاوضات أولية في عطلة نهاية الأسبوع، بدأ يتزايد الشعور بالثقة يوم الاثنين الماضي بأن توماس فرانك سيكون الرجل الذي سيخلف بوستيكوجلو، وقدم توتنهام طلباً رسمياً إلى منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق من ذات اليوم. واستمرت المحادثات حتى أمس الثلاثاء وركزت على عقد فرانك مع برينتفورد، الذي يمتد حتى صيف 2027 ويوجد به شرط جزائي يقال إنه في حدود 10 ملايين جنيه إسترليني. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المفاوضات استمرت اليوم الأربعاء، ولكن بات توتنهام وبرينتفورد قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض المالي لتعيين توماس فرانك. وسيتولى فرانك «51 عاماً» تدريب توتنهام الذي فاز بالدوري الأوروبي الشهر الماضي، ولكنه أنهى الدوري في المركز السابع عشر.