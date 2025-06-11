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الرياضة

10 ملايين يورو تعرقل انتقال جيتنز إلى تشيلسي

10 ملايين يورو تعرقل انتقال جيتنز إلى تشيلسي
11 يونيو 2025 20:15

بوخوم (د ب أ)

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رفض فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عرضاً من تشيلسي للتعاقد مع اللاعب جيمي بينو جيتنز. وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند، في مؤتمر صحفي: «تحدثنا عبر الهاتف، ولكن في النهاية لم نتوصل لاتفاق لأن لدينا رؤى مختلفة بشأن قيمة اللاعب الحالية». ووفقاً لتقارير إعلامية، عرض تشيلسي 55 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب. وبدلاً من الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، سوف يلعب جيتنز «20 عاماً» مع دورتموند في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو. وقال كيل: «بالطبع، جيمي يجعل فريقنا أفضل. سعداء لأنه بيننا». وذكرت تقارير أن جيتنز توصل بالفعل لاتفاق مع النادي اللندني وسوف ينتقل إلى إنجلترا عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية. وقال كيل:«نحن على تواصل جيد وسنرى كيف تتطور الأمور في المستقبل». ويمتد عقد جيتنز مع دورتموند حتى 2028 وذكرت تقارير أن النادي الألماني طلب 65 مليون يورو للاستغناء عنه. وقال كيل:«اعتقد أن قيمته السوقية لن تنخفض».

بروسيا دورتموند
تشيلسي
كأس العالم للأندية
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