برئاسة حمدان بن مبارك.. اتحاد الكرة يستعرض أنشطته في الجمعية العمومية



دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد كرة القدم اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 2 لسنة 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وبمشاركة عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعبدالمحسن فهد الدوسري، هشام محمد الزرعوني، إبراهيم حسن النمر، حمد أحمد المزروعي، عمر الحاج المهيري، يحيى خلف المطروشي، فهد إسماعيل الحوسني، أحمد علي المهبوبي، أمل حسن بوشلاخ أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وأعضاء الجمعية العمومية إلى جانب ممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها عبدالله ناصر الجنيبي، فيما استعرض محمد عبدالله هزام الظاهري جدول الأعمال، ثم المناداة على الحضور من أجل التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.

بعدها تم تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر وهم: جمال سعيد النعيمي ممثل نادي الجزيرة، وناصر إبراهيم الظفري ممثل نادي عجمان، ومحمد خليفة النعيمي ممثل نادي دبا الحصن، كما تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لسنة 2024.

واستعرضت الجمعية العمومية تقرير نشاط اتحاد الكرة في الموسم 2024-2025 والذي شهد مجموعة من الأحداث والفعاليات أبرزها تأهل منتخب الناشئين تحت 17 سنة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة، نوفمبر المقبل وتتويج نادي الشارقة بلقب النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا2، كما تم عرض تقرير الحساب الختامي للاتحاد وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مقترحات تعديل النظام الأساسي وكذلك اعتماد مقترحات تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي.

كما تم اعتماد اللجان القضائية والهيئات التحكيمية لاتحاد الكرة في الموسم الجديد، حيث ضمّت لجنة الانضباط سعيد الحوطي (رئيساً) حمدة الشامسي (نائباً) والأعضاء حسن الشيباني، سلمان الطويل وبدر عبدالله، وضمّت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عائشة الطنيجي (رئيساً) عبدالله الغيلاني (نائباً) والأعضاء راشد قاسم، راشد بن سويدان ومريم الحمادي، فيما ضمّت غرفة فض المنازعات حميد درويش (رئيساً) وحمد الاستاذ (نائباً) والأعضاء سعيد الهنائي، طارق البلوكي، جميل الحارثي، سالم سعيد الدرعي، أحمد الشامسي وعائشة الظاهري.

وضمّت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط، صالح الحمراني (رئيساً) وفيصل الحداد (نائباً) والأعضاء عارف محمود، عمار العليلي وحسين الحمادي، فيما ضمّت لجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين – غرفة فض المنازعات، أحمد سليمان (رئيساً) علي شامس (نائباً) والأعضاء عبدالعزيز الأبلم، شهاب أحمد وميثاء طالب.