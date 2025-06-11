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الرياضة

شباب الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للسلة

شباب الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للسلة
11 يونيو 2025 20:36

 
علي معالي (دبي)
تأهل فريق شباب الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للأندية لكرة السلة المقامة حاليا في دبي بعد الفوز على فريق تاويون باويان بايلوتس بطل تايوان بنتيجة 92 مقابل 88 في المباراة التي جرت على صالة كوكاكولا أرينا.
قدم شباب الأهلي مباراة كبيرة، ونجح في التفوق في الأرباع الأول والثاني والرابع بنتيجة 21-20 و20-18 و27-20، في حين تفوق الفريق التايواني في الربع الثالث بنتيجة 30-24، وكانت الدقائق الأخيرة حرجة للغاية للفريقين نجح خلالها «الفرسان» في حسم المباراة حيث نجح الفريق الضيف في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بأقل من دقيقة إلى 3 نقاط، لكن خبرة لاعبي شباب الأهلي حسمت الموقف من خلال نقاط تناوب على تسجيلها كل من واشنطن والذي نجح في تسجيل 27 نقطة، وجيرمان لوف 23 نقطة وحامد عبداللطيف 13 نقطة، وقيس عمر 12 نقطة، وعمر خالد 6 نقاط وسعيد مبارك 5 نقاط

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