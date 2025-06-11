الترجي إلى أميركا بـ23 لاعباً للمشاركة في مونديال الأندية

تونس(د ب أ)

توجهت بعثة الترجي التونسي، اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية المقررة بين يومي 15 يونيو و13 يوليو. وتضم قائمة الترجي 23 لاعباً من بينهم ثلاثة حراس مرمى يتقدمهم الحارس الأول بشير بن سعيد، وزميلاه أمان الله مميش وصدقي الدبشي. كما تضم البعثة المدافع العائد ياسين مرياح والجزائري محمد أمين توغاي وحمزة الجلاصي ومحمد عزيز القوضاعي ورائد بوشنيبة ومحمد بن علي ومحمد أمين بن حميدة وأيمن بن محمد. وفي خط الوسط، تضم قائمة الفريق اللاعب النيجيري أونينشي أوجبيلو وخليل القنيشي وشهاب الجبالي ومحمد وائل الدربالي وحسام تقا وعبد الرحمان كوناتي. وفي خط الهجوم، تضم البرازيليين يان ساسي ورودريجو رودريجيز والجزائري يوسف البلايلي والجنوب أفريقي إلياس موكوانا وأشرف الجبري وهيثم ضو. وقال قائد الفريق محمد أمين بن حميدة في احتفالات النادي بثنائية الكأس والدوري قبل الرحلة: «ينتظرنا تحد كبير هناك ونأمل أن نكون في جاهزية تامة لتشريف شعار نادي الترجي». وقال المدرب المساعد شمس الدين الذوادي «نعد جماهير الترجي بأداء جيد في البطولة». ويواجه الترجي في المجموعة الرابعة، فريق فلامنجو البرازيلي يوم 17 يونيو ثم لوس أنجلوس الأميركي يوم 20 وتشيلسي الإنجليزي يوم 25 من نفس الشهر.