الخميس 12 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جريليش خارج قائمة سيتي في مونديال الأندية

جريليش خارج قائمة سيتي في مونديال الأندية
11 يونيو 2025 21:57

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
العين يتدرب خلف الأسوار المغلقة في واشنطن
لابا كودجو: هدفنا إسعاد «الأمة العيناوية»

غادر جاك جريليش جناح مانشستر سيتي، قائمة اللاعبين الذين اختارهم النادي الإنجليزي الأربعاء، وذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية القادمة في الولايات المتحدة «14 يونيو - 13 يوليو». وضعه مدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا على مقاعد البدلاء خلال الموسم الماضي، ليخسر مركزه الأساسي في التشكيلة، في حين يبدو جلياً أنه لم يعد يعوّل عليه. ويشير لاعب الجناح مع تبقي عامين على عقده، إلى أن سيتي يتطلع إلى بيعه هذا الصيف، أو في حال فشل ذلك، إعارته إلى نادٍ آخر. في المقابل، تم استدعاء اللاعبين الجدد الظهير الجزائري ريان آيت-نوري، ولاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز، والجناح الفرنسي ريان شرقي للمشاركة في مونديال الأندية الذي يقام في الولايات المتحدة. وينطبق هذا أيضاً على الإسباني رودري، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والعائد إلى المنافسات في نهاية الموسم الماضي بعد غياب دام ثمانية أشهر بسبب إصابة خطيرة. ويغيب لاعب خط الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش عن الملاعب بسبب إصابة في وتر أخيل، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية. وبعد إحرازه لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات متتالية قياسية، تنازل سيتي لمصلحة ليفربول، لكنه سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا. سيواجه سيتي، حامل لقب النسخة الأخيرة بحلتها القديمة، كلاً من الوداد الرياضي المغربي والعين ويوفنتوس الإيطالي، ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية.

جاك جريليش
مانشستر سيتي
كأس العالم للأندية
جوارديولا
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين
اليوم 07:56
تدفق الحمم من بركان كيلاويا في هاواي(أرشيفية)
الأخبار العالمية
بركان "كيلاويا"بهاواي يطلق حمماً في أحدث دفعة للثوران
اليوم 07:27
الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 07:19
دورية شرطة تغلق الطرق السريعة في كاليفورنيا بعد تطبيق حظر التجول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عمليات توقيف واسعة خلال حظر التجوّل في لوس أنجلوس
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©