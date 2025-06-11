جريليش خارج قائمة سيتي في مونديال الأندية

لندن (أ ف ب)

غادر جاك جريليش جناح مانشستر سيتي، قائمة اللاعبين الذين اختارهم النادي الإنجليزي الأربعاء، وذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية القادمة في الولايات المتحدة «14 يونيو - 13 يوليو». وضعه مدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا على مقاعد البدلاء خلال الموسم الماضي، ليخسر مركزه الأساسي في التشكيلة، في حين يبدو جلياً أنه لم يعد يعوّل عليه. ويشير لاعب الجناح مع تبقي عامين على عقده، إلى أن سيتي يتطلع إلى بيعه هذا الصيف، أو في حال فشل ذلك، إعارته إلى نادٍ آخر. في المقابل، تم استدعاء اللاعبين الجدد الظهير الجزائري ريان آيت-نوري، ولاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز، والجناح الفرنسي ريان شرقي للمشاركة في مونديال الأندية الذي يقام في الولايات المتحدة. وينطبق هذا أيضاً على الإسباني رودري، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والعائد إلى المنافسات في نهاية الموسم الماضي بعد غياب دام ثمانية أشهر بسبب إصابة خطيرة. ويغيب لاعب خط الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش عن الملاعب بسبب إصابة في وتر أخيل، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية. وبعد إحرازه لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات متتالية قياسية، تنازل سيتي لمصلحة ليفربول، لكنه سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا. سيواجه سيتي، حامل لقب النسخة الأخيرة بحلتها القديمة، كلاً من الوداد الرياضي المغربي والعين ويوفنتوس الإيطالي، ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية.