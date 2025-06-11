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الرياضة

وسام الإمبراطورية البريطانية في «وندسور» مكافأة لـ«المحظوظ» مويس

وسام الإمبراطورية البريطانية في «وندسور» مكافأة لـ«المحظوظ» مويس
11 يونيو 2025 22:04

لندن (د ب أ)

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قال ديفيد مويس، مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي، إنه كان يحضر مسرحية ميلاد حفيده، عندما أبلغته وزارة الداخلية بمنحه وسام الإمبراطورية البريطانية. ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن مويس مدرب مانشستر يونايتد ووستهام السابق حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية رسمياً من أمير ويلز، المشجع المتحمس لكرة القدم، خلال حفل أقيم في قلعة وندسور اليوم الأربعاء. وقال مويس إنه علم بهذا التكريم في ديسمبر، مضيفاً: «كنت أحضر ميلاد حفيدي، وتلقيت اتصالاً من وزارة الداخلية». وأضاف المدرب الإسكتلندي «لم تكن حماتي بصحة جيدة، وكانت تحتضر خلال تلك الفترة، ولم نفتح البريد لفترة، لانشغالنا كثيراً مع حماتي». وتابع: «لقد كلفت زوجتي بمراجعة رسائل البريد الخاص بي، ولم أصدق في البداية، لأنني أحياناً أتلقى الكثير من المكالمات التي لا يمكن أن يصدقها أحد». واصل: «لقد عدت وتحققت مجدداً، وكانت لحظة عظيمة ومؤثرة لي ولزوجتي». قام مويس بتدريب وستهام فترتين، الأولى بين عامي 2017 و2018، والثانية بين 2019 و2024، وقاد الفريق في الولاية الثانية للفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم في 2023، ليهدي النادي اللندني أول لقب بارز منذ 43 عاماً. وقال مويس: «الفوز بهذا اللقب مع وستهام كان إنجازاً كبيراً، وكنت محظوظاً لقيادة الفريق لفترة طويلة، لأنه أمر ليس سهلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز». ويعد ديفيد مويس ثالث أكثر المدربين إدارة للمباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف السير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر.

ديفيد مويس
وستهام
مانشستر يونايتد
أليكس فيرجسون
أرسين فينجر
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