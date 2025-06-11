جايلن براون يجتاز جراحة الركبة

بوسطن (أ ب)

أكد فريق بوسطن سيلتيكس أن نجمه جايلن براون سيكون جاهزاً عند بداية معسكر الفريق، وذلك بعدما أجرى جراحة بالمنظار في ركبته اليمنى، اليوم الأربعاء. وأوضح سيلتيكس أن براون خضع لعملية جراحية طفيفة لتنظيف ركبته. وفي الموسم الماضي، بلغ معدل براون 22 نقطة و5ر4 تمريرة حاسمة و8. 5 متابعة، علماً بأنه اختير في فريق كل النجوم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة عام 2024، وخاض موسمه التاسع في دوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه». وتزايدت أهمية براون بالنسبة للموسم المقبل مع توقع غياب زميله جايسون تاتوم لأشهر طويلة، لحين تعافيه من إصابة في وتر أكيليس الذي حرمه من المشاركة في التصفيات الإقصائية، وبدد آمال سيلتيكس في تكرار إنجازهم بالفوز بلقب الدوري. ومن المقرر أن يحصل براون على 53 مليون دولار الموسم المقبل، وهو الثاني من صفقة بقيمة 304 ملايين دولار بعقد مدته 5 سنوات، والذي كان يعد الأغلى في تاريخ دوري كرة السلة الأميركية.