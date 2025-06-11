الخميس 12 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة العالم في بودابست

منتخب الجودو يحمل طموحات كبيرة في كأس العالم (الاتحاد)
12 يونيو 2025 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو إلى بودابست للمشاركة في بطولة العالم
الشامسي يختتم مشاركة الشباب في «آسيوية الجودو»

تُسحب اليوم في مدينة بودابست عبر تقنية الفيديو، قرعة بطولة العالم الـ 38 لفئة الرجال، والـ 29 للسيدات، والتي تستمر منافساتها حتى 20 يونيو الحالي، وذلك بمشاركة 559 لاعباً ولاعبة من 93 دولة، وتضم أبرز اللاعبين المصنفين في العالم، وتعتبر واحدة من أهم جولات الاتحاد الدولي للجودو العالمية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس لعام 2028.
ويشارك منتخبنا الوطني للجودو، الذي انضم إلى قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة، قادماً من معسكره في ألمانيا، بوفد يضم 8 لاعبين ولاعبة واحدة، تطلعاً للمحافظة على مركزه في مقدمة المنتخبات العربية ضمن التصنيف العالمي.
ويترأس بعثة منتخبنا في البطولة، الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم معه المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد، بجانب 8 لاعبين وهم، نارمند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ناجي يزبيك، محمد بيك وزن (73 كجم)، وطلال شفيلي (وزن تحت 81 كجم)، عمر جاد (وزن 81 كجم) أرام جريجوري وسليمان إبراهيم (وزن تحت 90 كجم) وظفار كوسوف وزن (تحت 100 كجم)، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي (تحت 52 كجم).
وعقد بمقر الاتحاد الدولي للجودو في بودابست اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد برئاسة ماريوس فيزر وحضور ناصر التميمي ورؤساء الاتحادات القارية، وبحث الاجتماع الاستعدادات التي تمت لانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد الدولي للجودو للسنوات الأربع القادمة. واستعرضت اللجنة التنفيذية وورش العمل المصاحبة العديد من المقترحات والمواضيع التي تهم الاتحادات الوطنية من خلال برامج الحركة الأولمبية، وأكاديمية الاتحاد الدولي للجودو، والجودو النظيف، وقاعدة الجودو، والتي كانت محور تبادل الآراء مع خبراء الاتحاد الدولي للجودو، بجانب الاطلاع على تقارير لجان التعليم، والرياضيين، والتحكيم، والمساواة بين الجنسين، والمجلة العلمية، ونظام التصنيف، ولعبة الكاتـــــــــــا.

منتخب الجودو
بطولة العالم للجودو
بودابست
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين
اليوم 07:56
تدفق الحمم من بركان كيلاويا في هاواي(أرشيفية)
الأخبار العالمية
بركان "كيلاويا"بهاواي يطلق حمماً في أحدث دفعة للثوران
اليوم 07:27
الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 07:19
دورية شرطة تغلق الطرق السريعة في كاليفورنيا بعد تطبيق حظر التجول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عمليات توقيف واسعة خلال حظر التجوّل في لوس أنجلوس
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©