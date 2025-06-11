منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة العالم في بودابست

أبوظبي (الاتحاد)

تُسحب اليوم في مدينة بودابست عبر تقنية الفيديو، قرعة بطولة العالم الـ 38 لفئة الرجال، والـ 29 للسيدات، والتي تستمر منافساتها حتى 20 يونيو الحالي، وذلك بمشاركة 559 لاعباً ولاعبة من 93 دولة، وتضم أبرز اللاعبين المصنفين في العالم، وتعتبر واحدة من أهم جولات الاتحاد الدولي للجودو العالمية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس لعام 2028.

ويشارك منتخبنا الوطني للجودو، الذي انضم إلى قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة، قادماً من معسكره في ألمانيا، بوفد يضم 8 لاعبين ولاعبة واحدة، تطلعاً للمحافظة على مركزه في مقدمة المنتخبات العربية ضمن التصنيف العالمي.

ويترأس بعثة منتخبنا في البطولة، الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم معه المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد، بجانب 8 لاعبين وهم، نارمند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ناجي يزبيك، محمد بيك وزن (73 كجم)، وطلال شفيلي (وزن تحت 81 كجم)، عمر جاد (وزن 81 كجم) أرام جريجوري وسليمان إبراهيم (وزن تحت 90 كجم) وظفار كوسوف وزن (تحت 100 كجم)، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي (تحت 52 كجم).

وعقد بمقر الاتحاد الدولي للجودو في بودابست اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد برئاسة ماريوس فيزر وحضور ناصر التميمي ورؤساء الاتحادات القارية، وبحث الاجتماع الاستعدادات التي تمت لانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد الدولي للجودو للسنوات الأربع القادمة. واستعرضت اللجنة التنفيذية وورش العمل المصاحبة العديد من المقترحات والمواضيع التي تهم الاتحادات الوطنية من خلال برامج الحركة الأولمبية، وأكاديمية الاتحاد الدولي للجودو، والجودو النظيف، وقاعدة الجودو، والتي كانت محور تبادل الآراء مع خبراء الاتحاد الدولي للجودو، بجانب الاطلاع على تقارير لجان التعليم، والرياضيين، والتحكيم، والمساواة بين الجنسين، والمجلة العلمية، ونظام التصنيف، ولعبة الكاتـــــــــــا.