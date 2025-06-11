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الرياضة

لابا كودجو: هدفنا إسعاد «الأمة العيناوية»

لابا (وسط) خلال تدريبات العين في واشنطن
12 يونيو 2025 01:41

واشنطن (الاتحاد) 

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أبدى لابا كودجو مهاجم فريق العين سعادته بأجواء معسكر التحضيرات للفريق، وحالة التركيز والجدية التي يقدم بها اللاعبون مستويات قوية خلال المعسكر.
وتحدث اللاعب عن الصفقات الجديدة وتأثيرها في الفريق، خاصة أن العين أبرم 8 تعاقدات في أغلب المراكز، فقال: «هذا أمر إيجابي للغاية ولمصلحة الفريق، نحن نرحب بالصفقات الجديدة ونعتبرهم كأشقائنا الصغار وأصدقائنا، وهدفنا أن يكون هناك حالة تجانس وتكيف بيننا جميعاً، وهذا دورنا كلاعبين كبار في الفريق وأقدم من الوافدين للقائمة، وقد تحقق ذلك بالفعل، حيث تأقلم جميع اللاعبين الجدد بشكل سريع للغاية، وأصبحنا جميعاً أصدقاء وزملاء تربطنا علاقات قوية للغاية، وكلنا هدفنا مصلحة العين وإسعاد جماهيره، فنحن لدينا هنا لاعبون أصحاب خبرة أيضاً في الفريق والكل يقوم بدوره على أكمل وجه، لأننا هنا فريق واحد وعائلة واحدة». 
وفيما يتعلق بالضغوط التي يتعرض لها، ومطالبته دائماً بالتألق وهز الشباك، قال: «أعي ذلك تماماً، وأعرف أن الجماهير لا يرضيها سوى تسجيل الأهداف والنتائج الإيجابية، ولكنني أقدم دائماً أفضل ما لدي لمساعدة الفريق، وأقاتل في كل دقيقة أشارك بها، ودوري الأهم هو تسجيل الأهداف خلال المباريات، لكن أيضاً أنا أستطيع دائماً مساعدة الفريق، ليس فقط بالتسجيل، ولكن بمساعدة زملائي على التسجيل، فأحب أيضاً منح زملائي الفرصة للتسجيل، حتى يفوز العين، وهذا هو الأهم».
وعن المشاركة في كأس العالم للأندية، قال: «هذه البطولة مهمة جداً لنا، فنحن العين بطل آسيا، وتأهلنا إلى هذه البطولة بدوافع كبيرة بالنسبة لنا، ومن الضروري أن يكون ظهورنا بصورة مشرفة حاضراً في مخيلة كل لاعب، خصوصاً أن مباريات المجموعة السابعة ستكون صعبة بالتأكيد، كونها تضم فرقاً بحجم يوفنتوس ومانشستر سيتي وأيضاً الوداد، وبالتالي علينا أن نظهر قدراتنا بصورة مميزة، وأن نترك بصمة في كل مباراة، ونقاتل من أجل حظوظنا، لتشريف كرة الإمارات، ومحاولة إسعاد جماهيرنا دائماً، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا».

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