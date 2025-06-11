العين يتدرب خلف الأسوار المغلقة في واشنطن

معتز الشامي (واشنطن)

أشعل المدرب فلاديمير إيفيتش أجواء التدريبات في معسكر العين بواشنطن، استعداداً لانطلاق كأس العالم للأندية، وقبل وقت كافٍ من مباراة الفريق الأولى في البطولة أمام يوفنتوس الإيطالي الأربعاء المقبل، وذلك بعدما شدد على أهمية قتال كل لاعب في التدريبات، بهدف اللحاق بالتشكيلة الأساسية التي ستخوض سباق المنافسات العالمية في البطولة.

ويرغب الجهاز الفني في الوصول للفورمة الأفضل للفريق، مع زيادة كفاءة جميع العناصر، سواء الأساسية المرشحة لدخول التشكيلة، أو تلك التي تنتظر الحصول على فرصتها، في ظل وجود صفقات جديدة سيكون لها حضور لافت خلال المونديال.

واكتملت صفوف الفريق بالفعل، بعد انضمام، نسيم الشاذلي، وزابالا، لباقي الصفقات التي حضرت مع الفريق منذ بدء المعسكر في أميركا، بالإضافة لوصول سفيان رحيمي وكاكو والكوري بارك، اليوم، وأيضاً وصول الدوليين، خالد عيسى ويحيى نادر وكوامي، على أن يدخلوا في التدريبات بشكل كامل اعتباراً من الغد، حيث خاض الدوليون مباريات قوية مع منتخباتهم، سواء «الأبيض» أو باقي منتخبات اللاعبين الدوليين الآخرين في صفوف العين، ما يرفع جاهزيتهم إلى درجة عالية.

ويواصل العين تدريباته خلف الأسوار المغلقة، وسط أجواء من الجدية والتركيز من جميع اللاعبين، كما يهتم الجهاز الفني بعقد محاضرات نظرية يومياً بمعسكر الإقامة لجميع اللاعبين، للوقوف على تفاصيل التدريبات اليومية بشكل مستمر، ويشرح الجهاز الفني متطلبات التكتيك المطلوب تنفيذها خلال التدريبات، وهو ما يعزز حالة التفاهم والتجانس بين جميع اللاعبين.

وكان العين قد أعلن عن القائمة الرسمية التي ستخوض غمار كأس العالم للأندية، عبر ضم 33 لاعباً وهم، روي باتريسيو، خالد عيسى، حسن ساني، فيداد الباسيك في حراسة المرمى، وفي الدفاع كل من رامي ربيعة، كوامي، فابيو كاردوسو، يحيى بن خالق، مارسيل راتنيك، خالد الهاشمي، ميشيل درامان، أمادو نيانج، إيريك، أديس ياسيتش، فاكوندو زابالا، وفي الوسط كل من، بارك يونج، جوشوا أودو، يحيى نادر، عبدالكريم تراوري، ماتياس بلاسيوس، محمد عباس، حازم عباس، أليخاندرو كاكو، هاليرو ساركي، ماتياس سيجوفيا، ماتيو سنابريا، محمد عوض الله، جوناتاس، نسيم الشاذلي، وفي الهجوم كل من، جوسنا، حسين رحيمي، سفيان رحيمي، لابا كودجو.

وتضم القائمة مجموعة من مواهب فريق تحت 23 سنة، وهي الأسماء المرشحة لدخول تشكيلة الفريق خلال الموسم الجديد، وهو ما يعكس حرص الجهاز الفني على تحضير الزعيم ليس فقط للمونديال، ولكن لمسيرة الموسم بشكل عام، والتي تبدأ بالتحضير بقوة للبطولة العالمية.

من ناحية أخرى، وفي لفتة تجسد روح الفريق الواحد، نظّم لاعبو العين وأعضاء البعثة استقبالاً خاصاً للاعب بارك يونج -وو، بمناسبة تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2026. حيث حظي اللاعب الكوري بتحية حارة وتصفيق جماعي لحظة وصوله إلى مقر إقامة الفريق.

وعبّر بارك عن امتنانه الكبير لهذه المبادرة قائلاً: لقد كانت مفاجأة رائعة، هذه الروح الطيبة هي ما أفتقده حين أغادر أجواء العين، أشعر بأنني بين عائلتي الحقيقية، والشعور بالانتماء لهذا النادي يتجاوز حدود كرة القدم.