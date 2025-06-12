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الرياضة

إنفانتينو: «مونديال الأندية 2025» يمثل الماضي والحاضر والمستقبل

إنفانتينو: «مونديال الأندية 2025» يمثل الماضي والحاضر والمستقبل
12 يونيو 2025 08:30

ميامي (د ب أ)

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وصف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطولة كأس العالم للأندية 2025، بأنها لحظة انطلاقة كبرى لكرة القدم. وسوف يكون ملعب هارد روك في ميامي جاردنز بالولايات المتحدة، نقطة محورية في عالم كرة القدم، عندما يواجه نادي إنتر ميامي الأميركي، النادي الأهلي المصري في الملعب الأيقوني بولاية فلوريدا، في الساعات الأولى من يوم الأحد المقبل. ويعد هذا الملعب واحداً من 12 ملعباً في 11 مدينة أميركية ستكون مسرحاً للمباريات الـ 63 للبطولة، التي ستحدد أول أبطال عالم حقيقيين للأندية. وقال إنفانتينو في كلمة خلال فعالية حضرها كبار الشخصيات المحلية ووسائل الإعلام في ميامي، وبجواره كأس بطولة كأس العالم للأندية الجديدة "نحن نكتب التاريخ هنا في أميركا الشمالية، نحن نكتب التاريخ هنا في ميامي، ابتداء من 14 يونيو، لأول مرة في التاريخ، سيتنافس أفضل 32 نادياً في العالم في بطولة ستقدم لنا في الأخير النادي الأفضل في العالم". وأضاف: "سوف يلعبون من أجل هذه الكأس المذهلة، والتي كما ترون، خاصة جداً ومبتكرة للغاية، ولا تشبه أي كأس أخرى في عالم الرياضة، إنها تمثل الماضي والحاضر والمستقبل، تمثل انطلاقة كبرى، لأن هذا ما تقدمه بالضبط، وقد فكرنا في أننا يجب أن نحصل على كأس أيقونية لمسابقة أيقونية". وتابع رئيس فيفا: "كما تعلمون، وضعنا مليار دولار أميركي كجائزة مالية، يستطيع البطل الفوز بما يصل إلى 125 مليون دولار أميركي، وهذا بالطبع مبلغ ضخم جداً، ولكن الأمر يتعلق أيضاً بالمجد المتمثل في تدوين اسمك، اسم النادي الفائز وجميع الأندية المشاركة، تدوين أسمائها في التاريخ". واستمع الحضور أيضاً إلى أسطورة النجم البرازيلي رونالدينيو جاوتشو، أسطورة فيفا قبل انطلاق البطولة الجديدة، التي قال السيد إنفانتينو إنها ستصحبها تأثيرات عالمية نظراً للطبيعة العالمية للعبة الجميلة. وأوضح :"سيكون هناك 48 منتخباً في كأس العالم العام المقبل، وسيتواجد في كأس العالم للأندية هذا العام 32 فريقاً، لكن بلاعبين من 90 دولة مختلفة، لذا، جميع هؤلاء اللاعبين ستتابعهم بلدانهم لأنها تريد أن ترى أبطالها ونجومها يلعبون في هذا المسرح العالمي، إنه حدث خاص". واتفق رونالدينيو مع هذا الرأي وأضاف في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم "أعتقد أنها ستكون بطولة جميلة للغاية، أرى المدينة بأكملها، الجميع، سعداء جداً ومتحمسين".

الأهلي
إنتر ميامي
كأس العالم للأندية
إنفانتينو
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